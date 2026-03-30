AO VIVO: Siga os lances de Osasco x Fluminense nas quartas de final da Superliga Feminina
A partida realizada no José Liberatti abre a série melhor de três
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta segunda-feira (30), o Osasco recebe o Fluminense pelo jogo 1 das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei 25/26. A partida acontece a partir das 21h (de Brasília), no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP). ATUALIZAÇÃO: Primeiro set em andamento.
Relacionadas
- Onde Assistir
Osasco x Fluminense nas quartas de final da Superliga: horário e onde assistir
Onde Assistir30/03/2026
- Vôlei
Jornalistas apontam favoritos para as quartas de final da Superliga Feminina
Vôlei30/03/2026
- Vôlei
Análise: os estilos de Macris e Dani Lins nas quartas de final da Superliga
Vôlei30/03/2026
➡️ Osasco x Fluminense coloca frente a frente duas das maiores pontuadoras da Superliga Feminina
Acompanhe a partida
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Osasco
8
0
0
0
Fluminense
8
0
0
0
1º SET
- Cugno é acionada novamente pela saída e converte: 8 a 8
- Bianca Cugno empata novamente o jogo, marcando todos os quatro pontos de Osasco
- Ace de Lara em cima de Maiara Basso e o Fluminense passa à frente: 4 a 3
- Primeiro ponto da partida é de Osasco: Bianca Cugno bloqueia o ataque de Vanessa Janke
- Sobe a bola no Ginásio José Liberatti!
- Escalação do Osasco: Jenna Gray (levantadora); Bianca Cugno (oposta); Caitie Baird e Maiara Basso (ponteiras); Larissa e Mayhara (centrais); e Camila Brait (líbero)
- Escalação do Fluminense: Fabíola (levantadora); Ariane (oposta); Amanda e Vanessa Janke (ponteiras); Lara e Lays (centrais); e Marcelle (líbero)
- Pré-jogo: Jogadoras em aquecimento na quadra do José Liberatti
➡️ Definidos os dias e horários das quartas de final da Superliga Feminina
Campanha das equipes na fase classificatória
Osasco
- 3º lugar com 49 pontos (16 vitórias e 6 derrotas)
Fluminense
- 6º lugar com 35 pontos (14 vitórias e 8 derrotas)
➡️ Osasco x Fluminense nas quartas de final da Superliga: horário e onde assistir
Curiosidades e estatísticas
Osasco
- Equipe que mais participou de competições na temporada: Mundial de Clubes, Sul-Americano, Superliga, Copa Brasil, Supercopa e Campeonato Paulista
- Venceu três times do top 5 da Superliga nos últimos três jogos: Minas (3 x 1), Praia Clube (3 x 1) e Sesi Bauru (3 x 0)
- Maior pontuadora na Superliga: Bianca Cugno (2ª no ranking geral com 415 pontos)
Fluminense
- Equipe que mais disputou tie-breaks nesta Superliga ao lado do Tijuca, com sete jogos decididos no quinto set; saiu vitorioso em todos
- Venceu quatro das últimas cinco partidas na Superliga: Barueri (3 x 0), Osasco (3 x 2), Tijuca (3 x 1) e Brasília (3 x 0)
- Maior pontuadora na Superliga: Ariane (3ª no ranking geral com 408 pontos)
➡️ Jornalistas apontam favoritos para as quartas de final da Superliga Feminina
Retrospecto do confronto
Osasco e Fluminense já se enfrentaram três vezes na temporada, e em todas elas os jogos foram para o tie-break. O Tricolor levou a melhor no turno e no returno da Superliga, enquanto o Osasco eliminou o adversário nas quartas de final da Copa Brasil.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Formato dos playoffs
De acordo com o regulamento da competição, as quartas de final e a semifinal serão disputadas em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 3 de maio, às 10h (de Brasília).
Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Osasco tem o direito de decidir a série contra o Fluminense em casa, se o terceiro jogo for necessário. Quem passar deste duelo encara Minas ou Maringá na semifinal.
🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Copa Brasil de Vôlei masculino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Informações sobre o jogo
🗓️ Data e horário: segunda-feira, 30 de março de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP)
📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV (serviço de streaming)
- Matéria
- Mais Notícias