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AO VIVO: Siga os lances de Osasco x Fluminense nas quartas de final da Superliga Feminina

A partida realizada no José Liberatti abre a série melhor de três

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 30/03/2026
20:32
Atualizado há 1 minutos
Fluminense vence o Osasco por 3 sets a 2 (Foto: Fluminense)
imagem cameraÉ o primeiro confronto entre as equipes pelas quartas de final da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Mailson Santana/FFC)
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Nesta segunda-feira (30), o Osasco recebe o Fluminense pelo jogo 1 das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei 25/26. A partida acontece a partir das 21h (de Brasília), no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP). ATUALIZAÇÃO: Primeiro set em andamento.

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➡️ Osasco x Fluminense coloca frente a frente duas das maiores pontuadoras da Superliga Feminina

Acompanhe a partida

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Osasco

8

0

0

0

Fluminense

8

0

0

0

1º SET

  1. Cugno é acionada novamente pela saída e converte: 8 a 8
  2. Bianca Cugno empata novamente o jogo, marcando todos os quatro pontos de Osasco
  3. Ace de Lara em cima de Maiara Basso e o Fluminense passa à frente: 4 a 3
  4. Primeiro ponto da partida é de Osasco: Bianca Cugno bloqueia o ataque de Vanessa Janke
  5. Sobe a bola no Ginásio José Liberatti!
  6. Escalação do Osasco: Jenna Gray (levantadora); Bianca Cugno (oposta); Caitie Baird e Maiara Basso (ponteiras); Larissa e Mayhara (centrais); e Camila Brait (líbero)
  7. Escalação do Fluminense: Fabíola (levantadora); Ariane (oposta); Amanda e Vanessa Janke (ponteiras); Lara e Lays (centrais); e Marcelle (líbero)
  8. Pré-jogo: Jogadoras em aquecimento na quadra do José Liberatti

➡️ Definidos os dias e horários das quartas de final da Superliga Feminina

Campanha das equipes na fase classificatória

Osasco

  • 3º lugar com 49 pontos (16 vitórias e 6 derrotas)

Fluminense

  • 6º lugar com 35 pontos (14 vitórias e 8 derrotas)

➡️ Osasco x Fluminense nas quartas de final da Superliga: horário e onde assistir

Curiosidades e estatísticas

Osasco

  • Equipe que mais participou de competições na temporada: Mundial de Clubes, Sul-Americano, Superliga, Copa Brasil, Supercopa e Campeonato Paulista
  • Venceu três times do top 5 da Superliga nos últimos três jogos: Minas (3 x 1), Praia Clube (3 x 1) e Sesi Bauru (3 x 0)
  • Maior pontuadora na Superliga: Bianca Cugno (2ª no ranking geral com 415 pontos)

Fluminense

  • Equipe que mais disputou tie-breaks nesta Superliga ao lado do Tijuca, com sete jogos decididos no quinto set; saiu vitorioso em todos
  • Venceu quatro das últimas cinco partidas na Superliga: Barueri (3 x 0), Osasco (3 x 2), Tijuca (3 x 1) e Brasília (3 x 0)
  • Maior pontuadora na Superliga: Ariane (3ª no ranking geral com 408 pontos)

➡️ Jornalistas apontam favoritos para as quartas de final da Superliga Feminina

Retrospecto do confronto

Osasco e Fluminense já se enfrentaram três vezes na temporada, e em todas elas os jogos foram para o tie-break. O Tricolor levou a melhor no turno e no returno da Superliga, enquanto o Osasco eliminou o adversário nas quartas de final da Copa Brasil.

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Formato dos playoffs

De acordo com o regulamento da competição, as quartas de final e a semifinal serão disputadas em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 3 de maio, às 10h (de Brasília).

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Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Osasco tem o direito de decidir a série contra o Fluminense em casa, se o terceiro jogo for necessário. Quem passar deste duelo encara Minas ou Maringá na semifinal.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

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Informações sobre o jogo

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 30 de março de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP)

📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV (serviço de streaming)

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