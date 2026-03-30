AO VIVO: Siga os lances de Osasco x Fluminense nas quartas de final da Superliga Feminina

Cugno é acionada novamente pela saída e converte: 8 a 8

Bianca Cugno empata novamente o jogo, marcando todos os quatro pontos de Osasco

Ace de Lara em cima de Maiara Basso e o Fluminense passa à frente: 4 a 3

Primeiro ponto da partida é de Osasco: Bianca Cugno bloqueia o ataque de Vanessa Janke

Sobe a bola no Ginásio José Liberatti!

Escalação do Osasco: Jenna Gray (levantadora); Bianca Cugno (oposta); Caitie Baird e Maiara Basso (ponteiras); Larissa e Mayhara (centrais); e Camila Brait (líbero)

Escalação do Fluminense: Fabíola (levantadora); Ariane (oposta); Amanda e Vanessa Janke (ponteiras); Lara e Lays (centrais); e Marcelle (líbero)