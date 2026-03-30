Jornalistas apontam favoritos para as quartas de final da Superliga Feminina

As disputas das quartas de final da Superliga Feminina têm início nesta segunda-feira (30), e os duelos prometem fortes emoções. De uma lado da chave, os confrontos são Praia Clube X Sesi Bauru e Osasco x Fluminense. Já no outro, Mackenzie x Sesc RJ Flamengo e Minas x Maringá medem forças em busca das vagas na semifinal da competição mais importante do calendário nacional de vôlei.

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Apesar das surpresas que podem acontecer, os cinco jornalistas ouvidos pelo Lance! foram unânimes quanto aos times que passarão à fase de semifinais da Superliga. Confira os votos abaixo:

Votos Praia Clube Votos Sesi Bauru Praia Clube x Sesi Bauru 5 0

Para Thiago Fernandes, editor de Esportes Olímpicos no Lance!, o Praia Clube é favorito, mas o confronto é o mais esperado das quartas de final, por ser entre o quarto e o quinto colocados. Por isso, o Sesi Bauru pode surpreender o time mineiro.

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— Contra os quatro primeiros colocados da Superliga, o Sesi Bauru venceu apenas um jogo. Precisa resgatar aquele espírito competitivo, que fez o time crescer e vencer o Paulista. Aí acredito que pode surpreender.

Votos Osasco Votos Fluminense Osasco x Fluminense 5 0

"O Fluminense pode complicar o Osasco". Foi assim que Leonardo Bessa, repórter do Lance!, definiu as expectativas para o duelo entre as equipes. O Tricolor fez uma fase classificatória inconstante, e terminou na sexta colocação. Já o Osasco, favorito na opinião dos jornalistas ouvidos, venceu 16 das 22 partidas de pontos corridos.

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Votos Mackenzie Votos Sesc RJ Flamengo Mackenzie x Sesc RJ Flamengo 5 0

Para este duelo, entre o primeiro e o oitavo colocados da primeira fase da Superliga, o grande favorito é o líder Sesc RJ Flamengo. Segundo Andressa Simões, do Lance!, a equipe irá impor seu domínio e concretizar a vaga nas semifinais.

E Edilson Calvalcanti, criador de conteúdo de vôlei nas redes sociais, segue o mesmo pensamento:

— O Sesc Flamengo vai passar com tranquilidade, principalmente com a Simone Lee - maior pontuadora da Superliga - com ótimas condições de jogo para aumentar o poder ofensivo do Rubro-Negro.

Votos Minas Votos Maringá Minas x Maringá 5 0

Apesar do favoritismo do Minas, Guilherme Veiga, repórter do Lance!, deixa claro que o Maringá pode oferecer resistência, mas segundo ele, não será suficiente.

— Se espera que o Minas avance sem muitas dificuldades após as duas primeiras partidas. O Maringá fez frente a adversários do primeiro pelotão da Superliga nesta temporada e deve oferecer resistência ao rival mineiro em algum momento, mas, no fim, a vaga na semifinal será do Minas.

Minas na Superliga Feminina 2025/2026 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Programação quartas de final da Superliga Feminina

Jogo 1 de cada série

Segunda-feira (30/03)

Praia Clube (4º)* x Sesi Bauru (5º) - 18h30 (de Brasília)

Osasco (3º)* x Fluminense (6º) - 21h (de Brasília)

Terça-feira (31/03)

Mackenzie (8º) x Sesc RJ Flamengo (1º)* - 18h30 (de Brasília)

Minas (2º)* x Maringá (7º) - 21h (de Brasília)

Formato dos playoffs

De acordo com o regulamento da competição, as quartas de final e a semifinal são disputadas em uma série de melhor de três. Já o campeão é decidido em jogo único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 3 de maio.