Osasco x Fluminense coloca frente a frente duas das maiores pontuadoras da Superliga Feminina

Um dos confrontos que abre os playoffs da Superliga Feminina 25/26 nesta segunda-feira (30), Osasco x Fluminense promoverá o encontro entre as opostas Bianca Cugno e Ariane, duas das principais pontuadoras da competição. Referências ofensivas, respectivamente, dos times osasquense e tricolor, elas passam da marca de 400 acertos na fase classificatória e formam o top 3 do ranking de pontuação - atrás da ponteira americana Simone Lee, do Sesc RJ Flamengo, com 424 pontos.

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As atacantes, que estão separadas por apenas sete pontos e o desejo de figurar entre os semifinalistas do campeonato nacional, já se enfrentaram três vezes na temporada - duas pelo turno e returno da Superliga e uma pelas quartas de final da Copa Brasil - e podem ter mais três embates pela frente.

Conheça mais sobre as jogadoras que podem fazer a diferença em um dos duelos mais equilibrados das quartas da Superliga Feminina nesta reportagem do Lance!.

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Bianca Cugno - Osasco

Bianca Cugno em ação no Mundial de Clubes 2025 (Foto: Voleyball World)

Um dos principais reforços de Osasco para a temporada, Bianca Cugno veio do Levallois Paris Saint-Cloud, da França, com a missão de se firmar como titular no elenco campeão da Superliga, que não teve uma atleta fixa na posição no ano passado. Ao longo da campanha que culminou no título brasileiro, Tifanny e Polina Rahimova se alternaram na saída de rede, tendo momentos diferentes de protagonismo e inconstância.

No entanto, demorou para que a oposta argentina de 22 anos fizesse sua estreia pelo Osasco. A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) suspendeu a regularização de transferências internacionais durante um mês após o fim do Campeonato Mundial de 2025, permitindo que os atletas tivessem um período de férias entre as temporadas de seleções e clubes. Como Cugno estava com a seleção de seu país, ela desfalcou o time da Grande São Paulo na disputa do Campeonato Paulista.

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A jogadora de 1,94m entrou em quadra pela primeira vez no dia 18 de outubro de 2025, na decisão da Supercopa Feminina. Logo de cara, fez 20 pontos e foi eleita a melhor da partida na vitória por 3 sets a 0 sobre o Sesi Bauru.

Bianca Cugno também teve participações importantes no título da Copa Brasil, no vice-campeonato do Sul-Americano e no terceiro lugar no Mundial de Clubes. A sequência praticamente ininterrupta de competições condicionou a evolução da oposta, que conquistou a titularidade e a confiança do técnico Luizomar de Moura.

Na Superliga, Cugno ajudou o Osasco a encerrar a fase regular na terceira colocação. Ela é a segunda maior pontuadora do torneio com 414 acertos, 24ª em saques com 12 aces e 12ª atacante mais eficiente com 33,1% de aproveitamento.

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Ariane - Fluminense

Ariane em aquecimento pré-jogo pelo Fluminense na Superliga Feminina (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Ariane está na terceira temporada consecutiva vestindo as cores do fluminense. Em busca de mais minutagem em quadra, a oposta de 1,92m se transferiu do Praia Clube em 2023, após o título da Superliga. Aos 30 anos, se tornou uma das jogadoras mais vibrantes e identificadas com a torcida tricolor, comumente se dirigindo em direção à arquibancada para comemorar seus pontos quando atua em casa.

Ariane foi uma das peças fundamentais do Fluminense no ano passado e terminou como maior pontuadora da Superliga com 524 pontos, quando a equipe teve sua melhor campanha na história da competição. O Tricolor das Laranjeiras ficou em quarto lugar na primeira fase e forçou o jogo 3 na série de quartas de final contra o Sesi Bauru, mas acabou eliminado no Maracanãzinho. Em 2024, a oposta também conquistou o Campeonato Carioca, contribuindo para a quebra de um jejum de oito anos do Flu sem o título estadual.

Na temporada atual, Ariane é a terceira maior pontuadora da Superliga com 408 pontos e também aparece como nona maior bloqueadora, com 54, e sexta maior sacadora, com 21. O Fluminense ficou na sexta posição na fase classificatória.

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Retrospecto de Osasco x Fluminense em 25/26

Ariane, do Fluminense, ataca contra o bloqueio formado por Maira e Mayhara, do Osasco (Foto: Mailson Santana/FFC)

Em todas as três oportunidades que Osasco e Fluminense se enfrentaram na temporada, os jogos foram para o tie-break. O Tricolor levou a melhor tanto no turno da Superliga, no Ginásio Hebraica Rio, quanto no returno, no Ginásio José Liberatti - o encontro mais recente entre as equipes, em março deste ano.

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Já o Osasco eliminou o adversário carioca nas quartas de final da Copa Brasil, em partida disputada no José Liberatti, em janeiro. O time paulista viria a conquistar o pentacampeonato do torneio ao vencer Sesc RJ Flamengo e Minas em sequência.

Datas e horários de Osasco x Fluminense pelas quartas de final da Superliga Feminina 25/26

Osasco x Fluminense | Segunda-feira (30/03), às 21h (de Brasília), no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP)

Fluminense x Osasco | Quinta-feira (02/04), às 21h (de Brasília), no Ginásio Hebraica Rio, no Rio de Janeiro (RJ)

Osasco x Fluminense* | Terça-feira (07/04), às 21h (de Brasília), no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP)

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