Osasco x Fluminense nas quartas de final da Superliga: horário e onde assistir

Na noite desta segunda-feira (30), Osasco e Fluminense medem forças no jogo 1 da série de "melhor de três" das quartas de final da Superliga Feminina. O jogo acontece no Ginásio José Liberatti, em São Paulo, a partir das 21h (de Brasília). O confronto tem transmissão do Sportv 2 e da VBTV (streaming). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

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➡️ Jornalistas apontam favoritos para as quartas de final da Superliga Feminina

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O Osasco se classificou aos playoffs da Superliga na terceira colocação e, por isso, teve o direito de mandar o primeiro jogo da série em casa. Além disso, caso haja necessidade, o terceiro jogo também será disputado com mando paulista. Já o Fluminense passou no sexto lugar, com 35 pontos, 14 a menos que o adversário.

Nesta temporada, as equipes se enfrentaram em três oportunidades - duas pela Superliga e uma pelas quartas de final da Copa Brasil. O Osasco saiu vencedor apenas no torneio mata-mata, do qual foi campeão. Já na outra competição, o Fluminense ganhou tanto em casa quanto fora, por 3 sets a 2.

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➡️ Osasco x Fluminense coloca frente a frente duas das maiores pontuadoras da Superliga Feminina

Informações da partida

Praia Clube x Sesi Bauru - Jogo 1 das quartas de final da Superliga Feminina

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 30 de março de 2026, às 21h (de Brasília)

📍Local: Ginásio José Liberatti, em São Paulo

📺Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)

Fluminense comemora a vitória sobre o Brasília na Superliga (Foto: Fluminense/ Divulgação)

Veja a tabela final da fase classificatória da Superliga Feminina

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Derrotas 1º Sesc RJ Flamengo 55 22 19 3 2º Minas 54 22 18 4 3º Osasco 49 22 16 6 4º Praia Clube 47 22 16 6 5º Sesi Bauru 40 22 14 8 6º Fluminense 35 22 14 8 7º Maringá 31 22 10 12 8º Mackenzie 27 22 9 13 9º Brasília 21 22 7 15 10º Barueri 19 22 5 17 11º Tijuca Tênis Clube 12 22 3 19 12] Sorocaba 6 22 1 21

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