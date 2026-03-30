Osasco x Fluminense nas quartas de final da Superliga: horário e onde assistir
Partida acontece nesta segunda-feira (30)
- Matéria
- Mais Notícias
Na noite desta segunda-feira (30), Osasco e Fluminense medem forças no jogo 1 da série de "melhor de três" das quartas de final da Superliga Feminina. O jogo acontece no Ginásio José Liberatti, em São Paulo, a partir das 21h (de Brasília). O confronto tem transmissão do Sportv 2 e da VBTV (streaming). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.
Relacionadas
- Onde Assistir
Praia Clube x Sesi Bauru nas quartas da Superliga Feminina: horário e onde assistir
Onde Assistir30/03/2026
- Vôlei
Análise: os estilos de Macris e Dani Lins nas quartas de final da Superliga
Vôlei30/03/2026
- Vôlei
Osasco x Fluminense coloca frente a frente duas das maiores pontuadoras da Superliga Feminina
Vôlei30/03/2026
➡️ Jornalistas apontam favoritos para as quartas de final da Superliga Feminina
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O Osasco se classificou aos playoffs da Superliga na terceira colocação e, por isso, teve o direito de mandar o primeiro jogo da série em casa. Além disso, caso haja necessidade, o terceiro jogo também será disputado com mando paulista. Já o Fluminense passou no sexto lugar, com 35 pontos, 14 a menos que o adversário.
Nesta temporada, as equipes se enfrentaram em três oportunidades - duas pela Superliga e uma pelas quartas de final da Copa Brasil. O Osasco saiu vencedor apenas no torneio mata-mata, do qual foi campeão. Já na outra competição, o Fluminense ganhou tanto em casa quanto fora, por 3 sets a 2.
➡️ Osasco x Fluminense coloca frente a frente duas das maiores pontuadoras da Superliga Feminina
Informações da partida
Praia Clube x Sesi Bauru - Jogo 1 das quartas de final da Superliga Feminina
🗓️ Data e horário: segunda-feira, 30 de março de 2026, às 21h (de Brasília)
📍Local: Ginásio José Liberatti, em São Paulo
📺Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)
Veja a tabela final da fase classificatória da Superliga Feminina
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
1º
Sesc RJ Flamengo
55
22
19
3
2º
Minas
54
22
18
4
3º
Osasco
49
22
16
6
4º
Praia Clube
47
22
16
6
5º
Sesi Bauru
40
22
14
8
6º
Fluminense
35
22
14
8
7º
Maringá
31
22
10
12
8º
Mackenzie
27
22
9
13
9º
Brasília
21
22
7
15
10º
Barueri
19
22
5
17
11º
Tijuca Tênis Clube
12
22
3
19
12]
Sorocaba
6
22
1
21
🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias