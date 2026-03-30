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Osasco x Fluminense nas quartas de final da Superliga: horário e onde assistir

Partida acontece nesta segunda-feira (30)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 30/03/2026
17:49
Osasco vence Minas no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Divulgação/ Minas Tênis Clube)
imagem cameraOsasco no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Divulgação/ Minas Tênis Clube)
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Na noite desta segunda-feira (30), Osasco e Fluminense medem forças no jogo 1 da série de "melhor de três" das quartas de final da Superliga Feminina. O jogo acontece no Ginásio José Liberatti, em São Paulo, a partir das 21h (de Brasília). O confronto tem transmissão do Sportv 2 e da VBTV (streaming). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

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O Osasco se classificou aos playoffs da Superliga na terceira colocação e, por isso, teve o direito de mandar o primeiro jogo da série em casa. Além disso, caso haja necessidade, o terceiro jogo também será disputado com mando paulista. Já o Fluminense passou no sexto lugar, com 35 pontos, 14 a menos que o adversário.

Nesta temporada, as equipes se enfrentaram em três oportunidades - duas pela Superliga e uma pelas quartas de final da Copa Brasil. O Osasco saiu vencedor apenas no torneio mata-mata, do qual foi campeão. Já na outra competição, o Fluminense ganhou tanto em casa quanto fora, por 3 sets a 2.

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➡️ Osasco x Fluminense coloca frente a frente duas das maiores pontuadoras da Superliga Feminina

Informações da partida

Praia Clube x Sesi Bauru - Jogo 1 das quartas de final da Superliga Feminina

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 30 de março de 2026, às 21h (de Brasília)
📍Local: Ginásio José Liberatti, em São Paulo
📺Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)

Fluminense comemora a vitória sobre o Brasília na Superliga (Foto: Fluminense/Divulgação)
Fluminense comemora a vitória sobre o Brasília na Superliga (Foto: Fluminense/ Divulgação)

Veja a tabela final da fase classificatória da Superliga Feminina

PosiçãoTimePontosJogosVitóriasDerrotas

Sesc RJ Flamengo

55

22

19

3

Minas

54

22

18

4

Osasco

49

22

16

6

Praia Clube

47

22

16

6

Sesi Bauru

40

22

14

8

Fluminense

35

22

14

8

Maringá

31

22

10

12

Mackenzie

27

22

9

13

Brasília

21

22

7

15

10º

Barueri

19

22

5

17

11º

Tijuca Tênis Clube

12

22

3

19

12]

Sorocaba

6

22

1

21

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