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AO VIVO: Siga Cruzeiro x Minas pelo jogo 3 da semifinal da Superliga Masculina

O Lance! acompanha em tempo real a partida que define o último finalista da competição

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 01/05/2026
18:47
Atualizado há 1 minutos
Minas x Sada Cruzeiro pela semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)
imagem cameraMinas x Sada Cruzeiro pela semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)
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Sada Cruzeiro e Itambé Minas disputam o terceiro e decisivo confronto da semifinal da Superliga Masculina 2025/26 na noite desta sexta-feira (1º), no Ginásio do Riacho. A série está empatada em uma vitória para cada lado. O vencedor do jogo 3 se classifica para enfrentar o Campinas na final, que acontece no dia 10 de maio. ATUALIZAÇÃO: Sada Cruzeiro 0 x 1 Minas.

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➡️ Relembre como foi o primeiro jogo

➡️ Relembre como foi o segundo jogo

Acompanhe a partida

TimesPlacar do jogoPlacar da série1º SET2º SET3º SET

Sada Cruzeiro

0

1

20

8

0

Minas

1

1

25

5

0

2º SET

  1. Lucão quebra o passe adversário no saque e Otávio bloqueia na sequência: 8 a 5
  2. Minas teve a chance do contra-ataque, mas Leo Lukas atacou no bloqueio e Samuel não fez a cobertura; Cruzeiro abre dois: 6 a 4
  3. Ace de Gustavo Orlando coloca o Minas na frente! 3 a 2
  4. Douglas Souza começa o segundo set em quadra, no lugar de Rodriguinho, e já pontua no contra-ataque: 1 a 0

1º SET

  1. Minas fecha o set com ace de Leo Lukas! 25 a 20
  2. No contra-ataque, Bertolini crava a bola na quadra adversária; Minas tem o set point: 24 a 20
  3. Furou! Brasília aciona Otávio pelo meio, mas o central não conclui o ataque: 23 a 19
  4. Rodriguinho passe o saque na mão e Gustavo Orlando deixa Samuel contra o simples para pontuar: 21 a 18
  5. Minas entra na casa dos 20 pontos com o saque errado de Rodriguinho: 20 a 17
  6. Geovane neutraliza Oppenkoski em tentativa de contra-ataque cruzeirense: 18 a 16
  7. Arbitragem assinala bola fora de Leo Lukas, mas corrige marcação para toque na rede de Lucão: 17 a 15
  8. Toque-ataque de Oppenkoski vai direto para fora, e Minas abre dois de margem: 16 a 14
  9. Samuel bloqueia Willian pela entrada de rede e coloca o Minas na frente: 13 a 12
  10. Cruzeiro e Minas chegam à casa dos 10 pontos com quatro erros no saque de cada lado: 10 a 10
  11. Oppenkoski ataca contra o bloqueio do Minas, mas Otávio não faz a cobertura: 8 a 8
  12. Samuel crava a bola no pé de Alê Elias, que não consegue defender: 6 a 6
  13. Arbitragem marca bola fora no ataque de Oppenkoski, mas Geovane acusa o desvio no bloqueio: 4 a 4
  14. Matheus Brasília bloqueia Djalma pela entrada de rede: 3 a 2
  15. Primeiros pontos do Sada Cruzeiro saem dos centrais Otávio e Lucão, no ataque: 2 a 1
  16. Sobe a bola no Riachão!
  17. Escalação do Sada Cruzeiro: Matheus Brasília (levantador); Oppenkoski (oposto); Rodriguinho e Willian (ponteiros); Lucão e Otávio (centrais); Alê Elias (líbero)
  18. Escalação do Minas: Gustavo Orlando (levantador); Samuel (oposto); Leo Lukas e Djalma Júnior (ponteiros); Geovane e Bertolini (centrais); Rogerinho (líbero)
  19. Pré-jogo: O treinador Guilherme Novaes promove a entrada de Gustavo Orlando no lugar de Javad entre os titulares. Autor de nove pontos na segunda partida, o levantador foi eleito melhor em quadra na vitória do Minas que igualou a série.
  20. Pré-jogo: O ponteiro Rodriguinho, do Sada Cruzeiro, teve uma indisposição e foi ausência na primeira parte do aquecimento. Após tomar soro no vestiário, o jogador está em quadra e escalado como titular pelo técnico Filipe Ferraz.
  21. Pré-jogo: Equipes iniciam a última fase do aquecimento antes da decisão, que começa em instantes!
Oppenkoski, do Sada Cruzeiro, encara Djalma, do Minas, na rede da semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
Oppenkoski, do Sada Cruzeiro, encara Djalma, do Minas, na rede da semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

➡️ Minas busca quebrar tabu contra o Sada Cruzeiro na Superliga Masculina; entenda

Campanhas das equipes na Superliga Masculina 2025/26

Sada Cruzeiro

  • Líder da fase classificatória com 54 pontos (17 vitórias e 5 derrotas)
  • Nas quartas de final, eliminou o Goiás com duas vitórias por 3 sets a 0

Minas

  • 4º lugar na fase classificatória com 43 pontos (14 vitórias e 8 derrotas)
  • Nas quartas de final, eliminou o Suzano com duas vitórias por 3 sets a 0 e uma derrota pelo mesmo placar

➡️ Minas vive jejum de título na Superliga desde a estreia do Sada Cruzeiro

Curiosidades e estatísticas

Sada Cruzeiro

  • Campeão da Superliga em três das últimas quatro edições, sendo duas diante do Minas: 2021/22 e 2022/23
  • Maior pontuador na Superliga: Welinton Oppenkoski (4º no ranking geral com 417 pontos)

Minas

  • Disputa a primeira semifinal de Superliga desde 2022/23, quando terminou vice-campeão; nas duas últimas edições, foi eliminado nas quartas de final
  • Maior pontuador na Superliga: Samuel Neufeld (11º no ranking geral com 338 pontos)

➡️ Herdeiros de medalhistas olímpicos buscam levar Minas e Cruzeiro à final da Superliga

Retrospecto do clássico

Das oito partidas realizadas entre as equipes na temporada, o Sada Cruzeiro venceu seis. Duas delas valeram os títulos da Supercopa e do Campeonato Mineiro.

O Minas saiu vitorioso duas vezes: 3 sets a 1 no returno da Superliga e 3 a 2 no segundo jogo da semifinal da competição.

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Formato dos playoffs

De acordo com o regulamento da competição, a semifinal será disputada em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 10 de maio, às 10h (de Brasília).

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Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Sada Cruzeiro tem o direito de decidir a série contra o Minas em casa. Quem passar deste duelo encara o Campinas.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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🏐✅ Ficha técnica

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 1º de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Riacho, em Contagem (MG)

📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV (serviço de streaming)

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