AO VIVO: Siga Cruzeiro x Minas pelo jogo 3 da semifinal da Superliga Masculina

Minas fecha o set com ace de Leo Lukas! 25 a 20

No contra-ataque, Bertolini crava a bola na quadra adversária; Minas tem o set point: 24 a 20

Furou! Brasília aciona Otávio pelo meio, mas o central não conclui o ataque: 23 a 19

Rodriguinho passe o saque na mão e Gustavo Orlando deixa Samuel contra o simples para pontuar: 21 a 18

Minas entra na casa dos 20 pontos com o saque errado de Rodriguinho: 20 a 17

Geovane neutraliza Oppenkoski em tentativa de contra-ataque cruzeirense: 18 a 16

Arbitragem assinala bola fora de Leo Lukas, mas corrige marcação para toque na rede de Lucão: 17 a 15

Toque-ataque de Oppenkoski vai direto para fora, e Minas abre dois de margem: 16 a 14

Samuel bloqueia Willian pela entrada de rede e coloca o Minas na frente: 13 a 12

Cruzeiro e Minas chegam à casa dos 10 pontos com quatro erros no saque de cada lado: 10 a 10

Oppenkoski ataca contra o bloqueio do Minas, mas Otávio não faz a cobertura: 8 a 8

Samuel crava a bola no pé de Alê Elias, que não consegue defender: 6 a 6

Arbitragem marca bola fora no ataque de Oppenkoski, mas Geovane acusa o desvio no bloqueio: 4 a 4

Matheus Brasília bloqueia Djalma pela entrada de rede: 3 a 2

Primeiros pontos do Sada Cruzeiro saem dos centrais Otávio e Lucão, no ataque: 2 a 1

Sobe a bola no Riachão!

Escalação do Sada Cruzeiro: Matheus Brasília (levantador); Oppenkoski (oposto); Rodriguinho e Willian (ponteiros); Lucão e Otávio (centrais); Alê Elias (líbero)

Escalação do Minas: Gustavo Orlando (levantador); Samuel (oposto); Leo Lukas e Djalma Júnior (ponteiros); Geovane e Bertolini (centrais); Rogerinho (líbero)

Pré-jogo: O treinador Guilherme Novaes promove a entrada de Gustavo Orlando no lugar de Javad entre os titulares. Autor de nove pontos na segunda partida, o levantador foi eleito melhor em quadra na vitória do Minas que igualou a série.

Pré-jogo: O ponteiro Rodriguinho, do Sada Cruzeiro, teve uma indisposição e foi ausência na primeira parte do aquecimento. Após tomar soro no vestiário, o jogador está em quadra e escalado como titular pelo técnico Filipe Ferraz.