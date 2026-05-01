AO VIVO: Siga Cruzeiro x Minas pelo jogo 3 da semifinal da Superliga Masculina
O Lance! acompanha em tempo real a partida que define o último finalista da competição
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Sada Cruzeiro e Itambé Minas disputam o terceiro e decisivo confronto da semifinal da Superliga Masculina 2025/26 na noite desta sexta-feira (1º), no Ginásio do Riacho. A série está empatada em uma vitória para cada lado. O vencedor do jogo 3 se classifica para enfrentar o Campinas na final, que acontece no dia 10 de maio. ATUALIZAÇÃO: Sada Cruzeiro 0 x 1 Minas.
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Acompanhe a partida
|Times
|Placar do jogo
|Placar da série
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Sada Cruzeiro
0
1
20
8
0
Minas
1
1
25
5
0
2º SET
- Lucão quebra o passe adversário no saque e Otávio bloqueia na sequência: 8 a 5
- Minas teve a chance do contra-ataque, mas Leo Lukas atacou no bloqueio e Samuel não fez a cobertura; Cruzeiro abre dois: 6 a 4
- Ace de Gustavo Orlando coloca o Minas na frente! 3 a 2
- Douglas Souza começa o segundo set em quadra, no lugar de Rodriguinho, e já pontua no contra-ataque: 1 a 0
1º SET
- Minas fecha o set com ace de Leo Lukas! 25 a 20
- No contra-ataque, Bertolini crava a bola na quadra adversária; Minas tem o set point: 24 a 20
- Furou! Brasília aciona Otávio pelo meio, mas o central não conclui o ataque: 23 a 19
- Rodriguinho passe o saque na mão e Gustavo Orlando deixa Samuel contra o simples para pontuar: 21 a 18
- Minas entra na casa dos 20 pontos com o saque errado de Rodriguinho: 20 a 17
- Geovane neutraliza Oppenkoski em tentativa de contra-ataque cruzeirense: 18 a 16
- Arbitragem assinala bola fora de Leo Lukas, mas corrige marcação para toque na rede de Lucão: 17 a 15
- Toque-ataque de Oppenkoski vai direto para fora, e Minas abre dois de margem: 16 a 14
- Samuel bloqueia Willian pela entrada de rede e coloca o Minas na frente: 13 a 12
- Cruzeiro e Minas chegam à casa dos 10 pontos com quatro erros no saque de cada lado: 10 a 10
- Oppenkoski ataca contra o bloqueio do Minas, mas Otávio não faz a cobertura: 8 a 8
- Samuel crava a bola no pé de Alê Elias, que não consegue defender: 6 a 6
- Arbitragem marca bola fora no ataque de Oppenkoski, mas Geovane acusa o desvio no bloqueio: 4 a 4
- Matheus Brasília bloqueia Djalma pela entrada de rede: 3 a 2
- Primeiros pontos do Sada Cruzeiro saem dos centrais Otávio e Lucão, no ataque: 2 a 1
- Sobe a bola no Riachão!
- Escalação do Sada Cruzeiro: Matheus Brasília (levantador); Oppenkoski (oposto); Rodriguinho e Willian (ponteiros); Lucão e Otávio (centrais); Alê Elias (líbero)
- Escalação do Minas: Gustavo Orlando (levantador); Samuel (oposto); Leo Lukas e Djalma Júnior (ponteiros); Geovane e Bertolini (centrais); Rogerinho (líbero)
- Pré-jogo: O treinador Guilherme Novaes promove a entrada de Gustavo Orlando no lugar de Javad entre os titulares. Autor de nove pontos na segunda partida, o levantador foi eleito melhor em quadra na vitória do Minas que igualou a série.
- Pré-jogo: O ponteiro Rodriguinho, do Sada Cruzeiro, teve uma indisposição e foi ausência na primeira parte do aquecimento. Após tomar soro no vestiário, o jogador está em quadra e escalado como titular pelo técnico Filipe Ferraz.
- Pré-jogo: Equipes iniciam a última fase do aquecimento antes da decisão, que começa em instantes!
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Campanhas das equipes na Superliga Masculina 2025/26
Sada Cruzeiro
- Líder da fase classificatória com 54 pontos (17 vitórias e 5 derrotas)
- Nas quartas de final, eliminou o Goiás com duas vitórias por 3 sets a 0
Minas
- 4º lugar na fase classificatória com 43 pontos (14 vitórias e 8 derrotas)
- Nas quartas de final, eliminou o Suzano com duas vitórias por 3 sets a 0 e uma derrota pelo mesmo placar
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Curiosidades e estatísticas
Sada Cruzeiro
- Campeão da Superliga em três das últimas quatro edições, sendo duas diante do Minas: 2021/22 e 2022/23
- Maior pontuador na Superliga: Welinton Oppenkoski (4º no ranking geral com 417 pontos)
Minas
- Disputa a primeira semifinal de Superliga desde 2022/23, quando terminou vice-campeão; nas duas últimas edições, foi eliminado nas quartas de final
- Maior pontuador na Superliga: Samuel Neufeld (11º no ranking geral com 338 pontos)
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Retrospecto do clássico
Das oito partidas realizadas entre as equipes na temporada, o Sada Cruzeiro venceu seis. Duas delas valeram os títulos da Supercopa e do Campeonato Mineiro.
O Minas saiu vitorioso duas vezes: 3 sets a 1 no returno da Superliga e 3 a 2 no segundo jogo da semifinal da competição.
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Formato dos playoffs
De acordo com o regulamento da competição, a semifinal será disputada em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 10 de maio, às 10h (de Brasília).
Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Sada Cruzeiro tem o direito de decidir a série contra o Minas em casa. Quem passar deste duelo encara o Campinas.
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🏐✅ Ficha técnica
🗓️ Data e horário: sexta-feira, 1º de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Riacho, em Contagem (MG)
📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV (serviço de streaming)
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