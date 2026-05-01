Italiano e português fazem primeira final entre técnicos estrangeiros da Superliga

A sexta final de Superliga Feminina entre Minas e Praia Clube terá um ingrediente inédito à beira da quadra. No próximo domingo (3), às 10h (de Brasília), as equipes mineiras farão a primeira decisão da história do campeonato sob o comando de treinadores estrangeiros. Estreantes no vôlei brasileiro, o italiano Lorenzo Pintus, do clube minastenista, e o português Rui Moreira, do time aurinegro, coordenam suas jogadoras na luta pelo título mais cobiçado da temporada 2025/26.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Lorenzo Pintus e a tradição da escola italiana no Minas

Lorenzo Pintus orienta jogadoras do Minas em partida da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Terceiro italiano seguido a assumir o Minas, Lorenzo Pintus mantém vivas na Rua da Bahia as ideias de jogo da escola de seu país, uma das mais tradicionais do voleibol. Aos 44 anos, o técnico busca se juntar à mesma prateleira dos antecessores no cargo, Stefano Lavarini e Nicola Negro, compatriotas que foram campeões da Superliga pela equipe de Belo Horizonte.

➡️ Minas elimina o Osasco e vai à final da Superliga Feminina

Nesta temporada, Lorenzo teve a primeira experiência profissional fora da Itália, onde realizou trabalhos por clubes como Busto Arsizio, Casalmaggiore e Cuneo. Ele conduziu o conjunto minastenista ao título do Campeonato Mineiro e ao vice-campeonato da Copa Brasil. Na Superliga, o time teve a segunda melhor campanha da fase classificatória e, nos playoffs, eliminou Maringá e Osasco.

continua após a publicidade

Em 38 partidas disputadas na temporada, o Minas de Lorenzo Pintus tem 31 vitórias e sete derrotas.

Rui Moreira e a redenção de um Praia Clube 'desacreditado'

Rui Moreira orienta jogadoras do Praia Clube à beira da quadra na semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)

Diferentemente do adversário, Rui Moreira não sucedeu outro estrangeiro no comando do Praia Clube. O português de 40 anos, que chegou para o lugar de Marcos Miranda, é o primeiro não-brasileiro a treinar o time de Uberlândia. Ele acumula trabalhos pelas seleções adulta e de base de Portugal, tanto no masculino quanto no feminino, e pode se tornar o primeiro treinador do país a conquistar a Superliga.

➡️ Em jogo dramático, Praia Clube bate Sesc Flamengo e é finalista da Superliga

A primeira metade da temporada do Praia foi marcada por oscilações no desempenho coletivo e resultados abaixo do esperado, o que levou às perdas do título do Campeonato Mineiro e do terceiro lugar do Mundial de Clubes. Na Superliga, chegou a ficar fora do top 4 durante a fase classificatória. Mesmo pressionado e sendo alvo de críticas por parte da torcida, Rui levou a equipe aurinegra aos playoffs na quarta posição, eliminando na sequência Sesi Bauru e Sesc RJ Flamengo em séries de três jogos.

continua após a publicidade

Em 40 partidas disputadas na temporada, o Praia Clube de Rui Moreira tem 26 vitórias e 14 derrotas.

Retrospecto do clássico 'Pão de Queijo' com os gringos

Nowicka levanta em Minas x Praia Clube pela semifinal da Copa Brasil de Vôlei Feminino 2026 (Foto: Rafael de Paula/Usina de Ideias/CBV)

Em 2025/26, Lorenzo Pintus leva ampla vantagem nos duelos contra Rui Moreira. Desde outubro, Minas e Praia Clube se enfrentaram em cinco oportunidades - duas pela Superliga, uma pelo Campeonato Mineiro, uma pela semifinal da Copa Brasil e uma pela Copa Brasília, torneio amistoso de preparação para a temporada. A equipe comandada pelo treinador italiano saiu vitoriosa em todos os jogos.

Informações da final da Superliga Feminina 2025/26

MINAS X PRAIA CLUBE - Final da Superliga Feminina 2025/26

📅 Data e horário: Domingo, 3 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo, GE TV, SporTV 2 e VBTV (streaming)

🤑🏐 Aposte no título do seu time na Superliga Feminina

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.