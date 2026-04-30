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Minas domina retrospecto em finais contra o Praia Clube; confira

Clássico "pão de queijo" decidirá o campeão da Superliga pela sexta vez

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 30/04/2026
08:00
Jogadoras do Minas comemoram ponto na vitória sobre o Osasco, em Belo Horizonte (Foto: Divulgação/Minas)
imagem cameraJogadoras do Minas comemoram ponto na vitória sobre o Osasco, em Belo Horizonte (Foto: Divulgação/Minas)
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Neste domingo (3), Minas e Praia Clube protagonizam mais uma final "pão de queijo" da Superliga Feminina. A relevância do clássico é evidente na quantidade de finais que as equipes já disputaram ao longo da história. Desde 2013, somando competições estaduais, nacionais e continentais, os times já estiveram frente a frente em 30 decisões de título, com retrospecto favorável ao Minas.

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Considerando apenas a Superliga, o clássico mineiro decidiu quem levantou o troféu cinco vezes, de forma consecutiva. As temporadas foram 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 - a 2019/20 foi cancelada em virtude da pandemia de Covid-19. Destas, o Praia Clube saiu vencedor apenas em 2022/23, por 3 sets a 0. Aquele foi o segundo título da equipe, que busca retomar o caminho do troféu e deixar para trás a "freguesia" que se tornou característica.

Nesta temporada, as equipes se enfrentaram quatro vezes. Em todas, o Minas saiu vencedor. Pela fase classificatória, as partidas terminaram em 3 sets a 0. Já na semifinal da Copa Brasil, a jogo foi 3 a 1.

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Além da Superliga: retrospecto em finais de outras competições

Em outros campeonatos - Sul-Americano, Copa Brasil, Supercopa - o retrospecto segue sendo positivo para o Minas. Apenas no Mineiro o saldo do do Praia Clube é maior - seis títulos a cinco.

SUL-AMERICANO

  • 2024 -Minas
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COPA BRASIL

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  • 2024 - Praia Clube

SUPERCOPA

  • 2024 - Minas
  • 2023 - Minas
  • 2021 - Minas
  • 2019 - Minas

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