Neste domingo (3), Minas e Praia Clube protagonizam mais uma final "pão de queijo" da Superliga Feminina. A relevância do clássico é evidente na quantidade de finais que as equipes já disputaram ao longo da história. Desde 2013, somando competições estaduais, nacionais e continentais, os times já estiveram frente a frente em 30 decisões de título, com retrospecto favorável ao Minas.

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Considerando apenas a Superliga, o clássico mineiro decidiu quem levantou o troféu cinco vezes, de forma consecutiva. As temporadas foram 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 - a 2019/20 foi cancelada em virtude da pandemia de Covid-19. Destas, o Praia Clube saiu vencedor apenas em 2022/23, por 3 sets a 0. Aquele foi o segundo título da equipe, que busca retomar o caminho do troféu e deixar para trás a "freguesia" que se tornou característica.

Nesta temporada, as equipes se enfrentaram quatro vezes. Em todas, o Minas saiu vencedor. Pela fase classificatória, as partidas terminaram em 3 sets a 0. Já na semifinal da Copa Brasil, a jogo foi 3 a 1.

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Praia Clube comemora ponto durante semifinal da Superliga contra o Sesc Flamengo (Foto: Vitoria Antunes/ Sesc Flamengo)

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Além da Superliga: retrospecto em finais de outras competições

Em outros campeonatos - Sul-Americano, Copa Brasil, Supercopa - o retrospecto segue sendo positivo para o Minas. Apenas no Mineiro o saldo do do Praia Clube é maior - seis títulos a cinco.

SUL-AMERICANO

2024 -Minas

2023 - Praia Clube

2022 - Minas

2021 - Praia Clube

2020 - Minas

2019 - Minas

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COPA BRASIL

2019 - Minas

2021 - Minas

2023 - Minas

2024 - Praia Clube

SUPERCOPA

2024 - Minas

2023 - Minas

2021 - Minas

2019 - Minas

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