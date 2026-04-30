Palco da final da Superliga, Ibirapuera já recebeu Federer e Muhammad Ali

Inaugurado em 1957, como parte das comemorações pelos 400 anos da cidade de São Paulo, o Ginásio do Ibirapuera rapidamente se consolidou como um dos grandes símbolos do esporte brasileiro, palco de lendas como Muhammad Ali e Roger Federer. Às vésperas de receber as finais da Superliga de Vôlei pela quarta vez, o Lance! relembra alguns dos momentos mais marcantes vividos no tradicional ginásio paulista.

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Federer e constelação do tênis em São Paulo

Lenda do tênis, Roger Federer desembarcou no Brasil pela primeira vez em 2012, ao lado de astros como Maria Sharapova, Serena Williams, e os irmãos Bryan, para um torneio de exibição disputado no Ginásio do Ibirapuera.

Então número dois do mundo e dono de 17 títulos de Grand Slam, o suíço fez o jogo de abertura contra o paulista Thomaz Bellucci, principal brasileiro no circuito da ATP na época. Apesar de ser o "forasteiro" no Ibirapuera, Federer jogou com o público a seu favor, mas acabou derrotado por Bellucci, pelo placar de 7/5, 3/6 e 6/4.

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Thomaz Bellucci e Roger Federer se enfrentaram no Ginásio do Ibirapuera (Foto: Reprodução/ X)

Muhammad Ali contra dois

Lenda do boxe, Muhammad Ali vivia o auge da carreira quando veio ao Brasil, em setembro de 1971, para uma luta de exibição. Na ocasião, enfrentou dois adversários diferentes, o americano Jerry Quarry e o argentino Alberto Lovell, em combate divido em cinco rounds para cada um. Como era de se esperar, Ali saiu vitorioso das duas lutas.

A passagem do boxeador pelo Brasil também ficou marcada por uma declaração, em tom de provocação e bom humor, que superaria Pelé no futebol depois que parasse de lutar.

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Estreia Pan-Americana

Seis anos após a inauguração do Ginásio do Ibirapuera, em 1963, o Brasil sediou os Jogos Pan-Americanos pela primeira vez. O ginásio foi o palco do basquete e, aproveitando o fator casa, as seleções masculina e feminina faturaram a medalha de prata.

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