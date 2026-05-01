Esta temporada marca a terceira vez na história que a Superliga Feminina é decidida no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). Palco de grandes histórias, o local viu grandes jogadores brilharem e decidirem o título para suas equipes. Entre elas, Sarah Pavan e Natália se destacaram. Relembre com o Lance! como foram essas atuações.

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➡️ Palco da final da Superliga, Ibirapuera já recebeu Federer e Muhammad Ali

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A primeira vez que o Ibirapuera recebeu a final da competição foi na temporada 2012/13. O título foi decidido em uma virada heroica do Rio de Janeiro - atual Sesc RJ Flamengo - sobre o Osasco - por 3 sets a 2 (19/25, 25/20, 25/15 e 15/9), em mais um capítulo do maior clássico do voleibol nacional. Nas quadras, brilhou a estrela de Sarah Pavan.

No time carioca, a oposta canadense mostrava que se sentia em casa. Não à toa, naquela decisão, foi essencial para o Rio de Janeiro sair de uma derrota parcial por 2 sets a 0 e virar para 3 a 2. Pavan terminou a partida com 22 pontos e azedou as expectativas da torcida paulista. Natália Zilio, sua companheira, fez a mesma pontuação, mas sua epifania no Ibirapuera estava reservada para anos depois, e pelo lado do time rival.

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Sarah Pavan em ação pelo Unilever/ Rio de Janeiro (Foto: Daniel Ramalho/ Adorofoto)

A atuação decisiva de Natália Zilio na final da Superliga

Um set. A parcial equivale ao número de pontos de Natália na decisão da temporada passada da Superliga, também no Ginásio do Ibirapuera. A ponteira colocou a bola no chão 25 vezes e fez a alegria da torcida osasquense. A equipe superou o Sesi Bauru por 3 sets a 1 e levantou o troféu da competição pela sexta vez na história do clube.

A atuação de Natália em sua volta ao Brasil rendeu a ela o prêmio de MVP da Superliga, além de ter entrado na seleção do campeonato. Já a melhor jogadora da final foi Camila Brait. Em mais um ótimo desempenho, a líbero - que se aposentou na última semana - brilhou nos passes e defesas elásticas, culminando no título do Osasco.

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Natália foi eleita MVP da Superliga 2024/25 (Foto: Anderson Romao/AGIF)

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Final da Superliga 2025/26

Neste ano, são as jogadoras de Praia Clube e Minas que terão a oportunidade de brilhar nas quadras do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). As equipes disputam a grande final da competição neste domingo (3), a partir das 10h (de Brasília).