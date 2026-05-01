Qual finalista da Superliga tem o melhor elenco? Jogue e dê sua opinião

Minas e Praia Clube são elencos recheados de estrelas. Não à toa, os times chegaram à final da Superliga Feminina, jogo que será disputado neste domingo (3), às 10h (de Brasília). Entre os grandes times que entrarão em quadra no Ginásio do Ibirapuera, qual tem o melhor elenco? Jogue e dê sua opinião no cara a cara abaixo.

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Retrospecto de Minas x Praia Clube

Nesta temporada, o clássico "pão de queijo" aconteceu três vezes. Em todos, o Minas saiu vencedor. Pela fase classificatória da Superliga, as partidas terminaram em 3 sets a 0. Já na semifinal da Copa Brasil, a jogo foi 3 a 1.

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Na final deste domingo (3), o Praia Clube terá a missão de afastar o histórico de "freguês" do rival em finais da Superliga Feminina. O duelo decidiu quem levantou o troféu da competição cinco vezes, de forma consecutiva. As temporadas foram 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 - a 2019/20 foi cancelada em virtude da pandemia de Covid-19. Destas, o Praia Clube saiu vencedor apenas em 2022/23, por 3 sets a 0.

Praia Clube vence Sesc RJ Flamengo e avança à final da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

➡️ Finalistas da Superliga, Minas e Praia decidiram 31 títulos, com vantagem de um lado

Informações da final da Superliga Feminina 2025/26

MINAS X PRAIA CLUBE - Final Superliga Feminina 25/26

📅 Data e horário: Domingo, 3 de abril de 2026, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo, getv, Sportv2 e VBTV (streaming)