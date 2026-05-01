Final da Superliga opõe Fingall e Khaletskaya em 'guerra fria' ponto a ponto

Rivais em quadra na final entre Praia Clube e Minas, as opostas Morgahn Fingall e Mariia Khaletskaya compartilham um marco: em suas temporadas de estreia no vôlei brasileiro, chegam à decisão embaladas no ataque de suas equipes. Neste domingo (3), porém, apenas uma deixará a quadra com o título da Superliga.

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As duas estrangeiras aparecem com números muito próximos nas estatísticas da competição: enquanto Fingall somou 291 pontos, Khaletskaya colocou a bola no chão em 283 oportunidades. Ambas as atletas fizeram campanhas irregulares na fase de classificação, com média de 10 pontos por jogo, mas ganharam maior protagonismo nos playoffs.

Aos 24 anos, Fingall chegou como reforço do Praia Clube após uma temporada no Volero Le Cannet, da França. Na fase decisiva da competição, a norte-americana anotou 80 pontos em seis jogos. A melhor atuação da oposta veio na terceira partida da semifinal contra o Sesc Flamengo, quando deixou a quadra com 31 acertos e conseguiu equilibrar a responsabilidade ofensiva com a ponteira Payton Caffrey.

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Já Khaletskaya chegou ao Minas com a complicada missão de substituir Kisy, que vinha sendo destaque do Minas nas últimas temporadas. A russa iniciou a Superliga no banco, mas assumiu a titularidade da posição após grave lesão de Amanda Marques. Na fase decisiva, somou 70 pontos em cinco jogos com o Minas.

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Fingall ataca contra o bloqueio triplo em Praia Clube x Minas pela Superliga Feminina 25/26 (Foto: Divulgação/Dentil Praia Clube)

Vantagem para Khaletskaya no confronto direto

O duelo de opostas também foi equilibrado no confronto direto. Apesar do domínio do Minas no clássico, com duas vitórias por 3 sets a 0 na fase de classificação, a "guerra fria" entre as opostas foi parelha: foram 22 pontos para Khaletskaya e 21 para Fingall.

A oposta Mariia Khaletskaya, do Minas (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

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