Minas busca quebrar tabu contra o Sada Cruzeiro na Superliga Masculina; entenda

Sada Cruzeiro e Minas se enfrentam nesta sexta-feira (1º), às 19h (de Brasília), pelo terceiro e decisivo jogo da semifinal da Superliga Masculina 2025/26. Além da vaga na final, o clássico mineiro pode valer a quebra ou a manutenção de um tabu que dura desde 2009, quando o clube da Rua da Bahia superou o rival em uma fase eliminatória do campeonato pela única vez.

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2008/09: única classificação do Minas sobre o Cruzeiro nos playoffs

Pela Superliga 2008/09, o Minas eliminou o Sada Cruzeiro na semifinal, perdendo o primeiro jogo por 3 sets a 0 e vencendo os dois seguintes por 3 a 2 e 3 a 1. Na ocasião, a equipe minastenista já era tetracampeã do torneio e garantiu presença em sua oitava final. Faziam parte daquele elenco nomes como o oposto André Nascimento, o central André Heller, o líbero Serginho e o ainda jovem ponteiro Lucarelli, recém-promovido da base.

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Já o Sada, que havia firmado no mesmo ano a parceria que perdura até os dias atuais com o Cruzeiro Esporte Clube, havia chegado pela primeira vez à semifinal.

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Na decisão, o Minas foi derrotado em partida única pelo Cimed, de Florianópolis, por 3 sets a 0. A disputa de terceiro lugar ainda existia naquela época e foi vencida pelo Cruzeiro em duelo contra o São Bernardo, por 3 sets a 1.

2009/10: Cruzeiro dá o troco nas quartas e inicia dinastia no clássico

Elenco do Sada Cruzeiro na Superliga Masculina 09/10 (Foto: Reprodução)

Levou apenas um ano para que o clássico mineiro voltasse a acontecer nos playoffs, dessa vez nas quartas de final da Superliga 2009/10. O Sada Cruzeiro teve a chance da revanche e não desperdiçou, eliminando o Minas com um duplo 3 a 0. No plantel cruzeirense, estavam o levantador Sandro Carvalho, o oposto recém-contratado Wallace, o central Douglas Cordeiro e o ponteiro Samuel Fuchs.

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Apesar da classificação, o Sada acabou tendo uma campanha pior que a da temporada anterior, sendo eliminado pelo conterrâneo Montes Claros na semifinal e perdendo o terceiro lugar para o Pinheiros. Porém, foi o marco inicial de uma era de pleno domínio celeste em confrontos contra o Minas válidos por fases de mata-mata na Superliga.

Retrospecto do clássico nos playoffs da Superliga

Sada Cruzeiro conquista a Superliga Masculina 21/22 (Foto: Eliezer Esportes/MTC)

Minas e Sada Cruzeiro já se enfrentaram pelos playoffs da Superliga em sete temporadas diferentes, com quatro classificações e dois títulos pelo lado cruzeirense, enquanto o clube da Rua da Bahia levou a melhor apenas no primeiro clássico, válido pela semifinal de 2008/09. O retrospecto não inclui a série de 2025/26, que ainda não foi finalizada.

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Foram quatro confrontos em semifinais e um nas quartas de final, além das duas decisões seguidas vencidas pelo Cruzeiro sobre o rival regional em 2021/22 e 2022/23.

Somados todos os jogos entre as equipes em fases eliminatórias do campeonato nacional, exceto 2025/26, o Sada possui 12 vitórias contra somente três do Minas.

Informações sobre a semifinal da Superliga Masculina 2025/26

Sada Cruzeiro x Minas pela semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Sada Cruzeiro x Minas - Semifinal da Superliga Masculina 2025/26 (jogo 3)

📅 Data e horário: Sexta-feira, 1º de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Riacho, em Contagem (MG)

📺 Onde assistir: SporTV 2, GE TV e VBTV (streaming)

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