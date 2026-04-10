Guarulhos x Praia Clube: juventude e experiência se encontram nas quartas da Superliga

Guarulhos e Praia Clube decidem uma das duas vagas restantes nas semifinais da Superliga Masculina 25/26. A definição de quem passa e quem fica pelo caminho deve se concentrar, principalmente, na saída de rede. Os opostos Bryan e Franco, que compõem o top 3 de maiores pontuadores do campeonato, prometem um novo duelo à parte no jogo 2, que acontece nesta sexta-feira (10), às 18h30 (de Brasília).

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Bryan: o nome da reconstrução de Guarulhos

Bryan em Praia Clube x Guarulhos pelas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Bruno Cunha)

Após uma reviravolta no projeto de transferência da equipe para Brasília, o Guarulhos foi ao mercado de forma tardia e viu nomes importantes irem embora, como o ponteiro Leo Lukas, o central Geovane e o oposto André Saliba. Com a necessidade de reformulação do elenco, o time buscou jovens talentos para repor as saídas. Foi assim que o principal destaque da temporada, o oposto Bryan Lucas, foi encontrado.

Com apenas 20 anos, o jogador revelado pelo Minas e com passagens por Uberlândia Vôlei (atual Monte Carmelo) e Araguari vive um momento iluminado na carreira. Apesar da pouca idade, ele abraçou a responsabilidade de ser a bola de referência de Guarulhos. É o maior pontuador da Superliga, com 456 acertos, e o principal sacador, com 40 aces.

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— Sendo bem sincero, eu não esperava que fosse acontecer tão rápido assim. Fico muito feliz, porque é resultado de muito trabalho, mas também sei da responsabilidade que vem junto. Tento manter os pés no chão e focar em ajudar o time dentro de quadra — respondeu o jovem, em entrevista ao Lance!.

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Natural de Uberlândia (MG), Bryan retornou à cidade natal no último domingo (5), para a primeira partida da série contra o Praia Clube. Mesmo com a derrota por 3 sets a 0, o atleta descreveu como 'marcante' a oportunidade de disputar os playoffs onde deu os primeiros passos no vôlei.

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— Mesmo com a derrota, foi muito especial voltar pra Uberlândia. É a cidade onde tudo começou pra mim, então tem um significado diferente. Poder jogar lá de novo foi algo marcante, apesar do resultado não ter sido o que a gente queria.

Bryan também fez um balanço da temporada do Guarulhos, sexto colocado na fase classificatória, e avaliou o que precisa ser feito em casa, no Ginásio da Ponte Grande, para forçar o terceiro jogo.

— Acho que o time teve uma evolução boa ao longo da temporada, mesmo com alguns altos e baixos. Agora é playoff, então o nível sobe. Contra o Praia, a gente sabe que vai ser difícil, mas estamos focados em fazer um jogo mais consistente pra buscar a vitória.

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Franco: a experiência diferencial para o Praia Clube

Franco em Praia Clube x Guarulhos pelas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Bruno Cunha)

Pelo lado do Praia Clube, quem pode desequilibrar o duelo também atua pela saída de rede. Franco Paese, no alto dos seus 36 anos, é o maior pontuador da equipe e o terceiro da Superliga com 377 pontos, além de 12º maior bloqueador com 39 acertos no fundamento.

O oposto do clube aurinegro acumula uma bagagem maior na competição se comparado ao adversário, tendo disputado os playoffs em outras oportunidades. Porém, ele ainda busca seu primeiro título.

Franco também terá um reencontro com Guarulhos, time onde jogou entre os anos de 2021 e 2024. Pela equipe da Ponte Grande, o oposto foi o principal pontuador e eleito melhor jogador da posição da Superliga nas temporadas 21/22 e 22/23.

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Praia Clube 3 x 0 Guarulhos - Jogo 1

Praia Clube x Guarulhos pelas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Bruno Cunha)

Em partida disputada no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG), o Praia Clube venceu o Guarulhos por 3 sets a 0, nas parciais 25/23, 25/19 e 26/24, e saiu na frente na briga por uma vaga nas semifinais da Superliga Masculina. Paulo Vinicios, ponteiro da equipe aurinegra, foi o maior pontuador do jogo 1 da série de quartas de final com 21 acertos, além de ter sido eleito como melhor em quadra.

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