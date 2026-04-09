Com duplo 3 a 0, Sada Cruzeiro despacha Goiás e está na semifinal da Superliga Masculina

Na noite desta quinta-feira (9), o Sada Cruzeiro voltou a vencer o Goiás por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/17 e 25/23, e avançou para a semifinal da Superliga Masculina 25/26. Com o resultado conquistado no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia (GO), o atual campeão do torneio fecha a série com duas vitórias a zero e se junta a Campinas na próxima fase.

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Pelo lado cruzeirense, o ponteiro Rodriguinho recebeu o Troféu VivaVôlei, de melhor jogador da partida. O maior pontuador do confronto foi o oposto Saliba, do conjunto esmeraldino, com 12 acertos (10 de ataque e 2 de saque).

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O adversário do Sada sairá do duelo entre Minas e Suzano. O segundo jogo da série acontece nesta sexta-feira (10), às 21h (de Brasília). O time mineiro leva vantagem na disputa até o momento, com vitória por 3 sets a 0 na primeira partida.

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Como foi o jogo?

Lucão em ação pelo Sada Cruzeiro nas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Karen Yohanna)

Assim como no primeiro encontro entre as equipes, o jogo foi marcado por sequências de saques forçados de ambos os lados. Ao todo, o Goiás somou 14 erros e seis pontos no saque, enquanto o Sada Cruzeiro errou 16 e acertou cinco.

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Mesmo fazendo menos pontos e errando mais no fundamento, o Cruzeiro manteve a partida sob controle do início ao fim, principalmente, por conta da virada de bola. Matheus Brasília armou boas jogadas para os companheiros, seja pelas extremidades ou em bolas de meio. Rodriguinho e Oppenkoski foram os principais pontuadores do time (11), seguidos por Lucão (10) e Otávio (8).

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