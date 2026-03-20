Rio de Janeiro recebe Campeonato Sul-Americano de vôlei em setembro

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou, na manhã desta sexta-feira (20), que o Rio de Janeiro será a sede do Campeonato Sul-Americano de Vôlei (masculino e feminino). A competição vale a primeira chance das seleções disputarem uma vaga direta para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.

continua após a publicidade

➡️Punição a Carol Solberg revive debate sobre estratégias de posicionamento político no esporte

➡️Fabi x Gamova: a rivalidade Brasil x Rússia na disputa pelo Hall da Fama do vôlei

O calendário oficial define que o torneio feminino ocorrerá entre os dias 15 e 20 de setembro, enquanto a disputa masculina acontece de 22 a 27 do mesmo mês. Nos últimos dois anos (2024 e 2025), a competição aconteceu em Minas Gerais, com passagens por Uberlândia e Belo Horizonte.

Os técnicos Bernardinho e José Roberto Guimarães marcaram presença na cerimônia de apresentação do evento.

➡️Zé Roberto diz que aumento do número de treinadoras no vôlei é 'questão de tempo'

Mundial de Vôlei terá novo nome a partir de 2027 (Foto: Volleyball World)

Vôlei de Praia em Copacabana

Além das quadras, a cidade também receberá grandes eventos de vôlei de praia nas areias de Copacabana entre 22 e 26 de julho. Na sequência, de 29 de julho a 2 de agosto, as melhores duplas do planeta desembarcam para a etapa Elite do Circuito Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável