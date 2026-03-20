Rio de Janeiro recebe Campeonato Sul-Americano de vôlei em setembro
As partidas vão acontecer no Maracãnazinho
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A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou, na manhã desta sexta-feira (20), que o Rio de Janeiro será a sede do Campeonato Sul-Americano de Vôlei (masculino e feminino). A competição vale a primeira chance das seleções disputarem uma vaga direta para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.
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O calendário oficial define que o torneio feminino ocorrerá entre os dias 15 e 20 de setembro, enquanto a disputa masculina acontece de 22 a 27 do mesmo mês. Nos últimos dois anos (2024 e 2025), a competição aconteceu em Minas Gerais, com passagens por Uberlândia e Belo Horizonte.
Os técnicos Bernardinho e José Roberto Guimarães marcaram presença na cerimônia de apresentação do evento.
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Vôlei de Praia em Copacabana
Além das quadras, a cidade também receberá grandes eventos de vôlei de praia nas areias de Copacabana entre 22 e 26 de julho. Na sequência, de 29 de julho a 2 de agosto, as melhores duplas do planeta desembarcam para a etapa Elite do Circuito Mundial.
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