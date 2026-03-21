Apostas em Vôlei: guia completo para apostar em 2026

Os melhores sites de apostas em vôlei para março de 2026 são KTO, bet365, Betsson, Vbet e Sportingbet, com transmissão ao vivo nas principais competições, odds aumentadas e Criar Aposta.

Neste guia, te contamos quais são os melhores mercados para apostar em vôlei, com dicas e estratégias para aumentar suas chances de acerto. Confira a seguir as melhores casas de apostas para vôlei:

Melhores sites para apostar no vôlei em 2026

Os melhores sites de apostas em vôlei para março de 2026 são KTO, bet365, Betsson, Vbet e Sportingbet.

Para chegarmos a essa conclusão, analisamos os mercados e competições deste esporte disponíveis pré-jogo e ao vivo em dezenas de plataformas. Checamos também a competitividade das odds, promoções especiais e streaming ao vivo para as partidas.

Confira, a seguir, os pontos em que as casas escolhidas mais se destacaram para apostas em vôlei:

1. KTO: Patrocinador oficial do Minas Tênis Clube

A KTO se destaca entre as casas de apostas em vôlei porque tem presença forte no cenário brasileiro como patrocinadora do Minas Tênis Clube, um dos maiores campeões da Superliga feminina.

Encontramos mercados de vencedor da partida, totais de pontos, sets e parciais antes de cada partida começar. Ao vivo, vimos que a plataforma traz apostas rápidas, como quem marcará o ponto 28 ou o ponto 31 durante o set.

Suas odds são competitivas, com ajustes a cada rodada das competições. E se você acompanha toda a temporada, pode aproveitar os mercados a longo prazo para apostar no campeão.

Além disso, há como fazer o cash out e encerrar os seus palpites antecipadamente. Ou, se tiver disponível, usar suas apostas extras em competições como a Superlega Italiana, a Superliga brasileira ou na VNL. Cadastre-se com o código de indicação KTO e confira as opções.

2. bet365: Criar Aposta nas partidas de vôlei

As apostas em vôlei na bet365 contam com o Criar Aposta disponível. Assim, você pode montar seus palpites múltiplos com diferentes seleções do mesmo evento, cobrindo o resultado final, total de pontos e sets disputados.

Além disso, essa casa de aposta oferece transmissão ao vivo para competições, como vimos na VNL de 2025, diretamente da VBTV, canal oficial do vôlei mundial. Há narração e imagens em alta qualidade, com direito a replay e análise do VAR.

Outra vantagem da bet365 é que conseguimos ativar os alertas, tanto no celular como no computador, e receber notificações sobre pontos, resultados e mais a cada partida de vôlei.

Você pode se cadastrar com o código de indicação bet365 e apostar na Superliga brasileira, no campeonato italiano e em ligas menores, como 1.Dol da Eslovênia. Essa é uma das poucas casas com mercados na NCCA, liga universitária dos EUA.

3. Betsson: Cash out disponível ao vivo

A Betsson é uma casa de apostas com vôlei de quadra e de praia. Você pode fazer seus palpites pré-jogo nos mercados disponíveis e encerrá-los antecipadamente com o cash out.

Há transmissão ao vivo para as partidas selecionadas e um campinho animado na maioria dos torneios, com estatísticas atualizadas. As animações das odds dinâmicas também nos permitiu acompanhar se um evento estava mais provável ou não.

As apostas ao vivo contam com os mercados tradicionais de vencedor e de totais, bem como trazem disputas de pontos a cada set e quem vencerá o ponto 24.

Você pode apostar em vôlei pelo computador e pelo aplicativo, contando com bônus Betsson, como odds turbinadas e freebets.

4. VBET: Bônus acumulador nas apostas múltiplas

A VBET oferece um Bônus de Acumulador para as apostas múltiplas com 5 ou mais seleções nas apostas de vôlei. Você monta o seu bilhete e pode aumentar seus ganhos potenciais em até 50%.

No catálogo da plataforma, encontramos competições nacionais, incluindo a Superliga feminina e masculina, V Liga da Coreia do Sul, Liga da Turquia, dentre outras torneios de times. Durante a temporada de seleções, vimos também odds na Liga das Nações (VNL).

Além do Bônus de Multiplicadores, você contará com outras vantagens, como cash out e cashback semanal no programa de fidelidade. Assim, você consegue encerrar suas apostas antecipadamente e receber um pequeno reembolso pelas perdas.

Cadastre-se com o código de indicação Vbet e faça seus palpites em partidas de vôlei. E se quiser odds maiores em um mercado específico, faça sua Contraoferta e veja se a casa aceita, com aumentos de até 3%.

5. Sportingbet: Sugestões de combos mais apostados

A Sportingbet tem uma caixa de sugestão com os Combos Mais Apostados nas partidas de vôlei próximas de começar. Com isso, tivemos uma noção das expectativas dos outros apostadores para os eventos da Superliga.

As apostas mínimas são de R$0,10 nessa plataforma, de modo que conseguirá criar bilhetes simples, múltiplos e de sistema nas suas apostas de vôlei sem gastar tanto da sua banca.

Ademais, as apostas ao vivo contam com estatísticas e uma quadra com acontecimentos em tempo real. Você pode checar quantos aces foram marcados, porcentagem de erros de saque e a forma das equipes.

Cadastre-se com o código bônus Sportingbet e aproveite as promoções da plataforma. Há ofertas de roletas com apostas grátis que podem ser usadas no vôlei, cotas turbinadas e o recurso de cash out disponível.

Como funcionam as apostas em volei?

As apostas em vôlei funcionam de forma direta: você palpita no vencedor da partida (ou competição), total de sets disputados e pontos marcados. Em fases eliminatórias de competições como a Superliga, há também mercados especiais disponíveis, como margem de vitória e disputa de pontos extras.

Para cada jogo, as equipes podem disputar até 5 sets ao total. Os quatro primeiros são disputados até 25 pontos ou até que uma das equipes abra 2 pontos de vantagem após esse placar. Já no quinto set, chamado de tie-breaker, são disputados 15 pontos, exigindo-se dois pontos de vantagem.

Por exemplo:

Minas x Osasco 25-24 no 1º set: a disputa seguirá até que uma das equipes faça dois pontos seguidos.

a disputa seguirá até que uma das equipes faça dois pontos seguidos. Minas x Osasco 15-13 no tie-breaker: a vitória é confirmada.

Diferente do futebol, o vôlei não permite que suas partidas acabem empatadas. Obrigatoriamente, uma das equipes sairá vencedora ao ganhar seu terceiro set. Não é à toa que o Resultado da Partida é o mais popular entre os mercados no esporte.

Opinião do Autor Ana Beatriz Costa e Silva "Esse formato influencia diretamente os mercados de apostas e as odds de cada equipe. Por isso, recomendo acompanhar o desempenho das equipes em séries longas, a consistência em momentos decisivos, a presença de grandes atletas dentro de quadra e a qualidade da comissão técnica."

Principais mercados de apostas em vôlei

Os principais mercados de apostas em vôlei são:

Vencedores de set e da partida;

Totais de pontos por set, partida;

Primeira equipe a alcançar X pontos;

Vencedor da competição a longo prazo.

Diante disso, você deve entender como os mercados do vôlei funcionam para saber quando fazer o cash out nas apostas ou quando vale mais a pena esperar até o final da partida.

A seguir, explicamos em detalhes como os principais mercados de apostas em vôlei funcionam.

Resultado da partida

O Resultado da Partida, também chamado de Vencedor do Jogo/da Partida, é uma aposta 2-way. Você aposta se o time A ou o time B irá alcançar 3 sets primeiro.

Como não há possibilidade de a partida acabar em empate, esse mercado é muito popular e pode ser encontrado em todas as casas de apostas com vôlei.

Ele é também o mais fácil de entender, sendo recomendado para quem está começando a apostar agora no esporte.

Total de sets

Ao apostar no total de sets, você determina se serão disputados mais (over) ou menos (under) do que X sets. Esse mercado é peculiar no vôlei, pois também pode aparecer fragmentado nas casas de apostas, com opções como:

Betsson : "Haverá um 4º set";

: "Haverá um 4º set"; Sportingbet: "A partida será decidida no 5º set?".

As regras determinam que sejam disputados até 5 sets em cada partida de vôlei, mas nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes, as equipes encerram o jogo no terceiro, fechando o 3x0, ou no quarto, com 3x1.

Handicap de sets

O handicap de sets é um mercado de Vencedor em que uma das equipes começa a partida já com um set ganho no placar.

Por exemplo se apostar na vitória do:

SESC Flamengo com handicap -1,5: ele terá que ganhar por 2 sets de diferença;

ele terá que ganhar por 2 sets de diferença; Fluminense com +1,5: a equipe pode perder por um set que o palpite será green.

Como não há chances de empate, o handicap europeu não é uma alternativa para o esporte.

Normalmente, essa vantagem é dada ao azarão e busca equilibrar uma partida com favorito muito claro.

Total de pontos no jogo

O total de pontos no jogo é um mercado para quem acha que a partida será muito disputada ou se será fácil para uma das equipes. Você aposta se serão marcados mais de X pontos ou menos.

Esse mercado costuma ser dividido também em total de ponto de cada equipe e em handicap, com uma diferença mínima que precisa ser respeitada para que a aposta seja vitoriosa.

Vencedor de set

Esse é um mercado simples que cobre apenas um set e costuma ser muito popular nas apostas ao vivo. Você aposta se a equipe A ou B fechará o set primeiro.

Opinião do Autor Ana Beatriz Costa e Silva "Se você conhece as equipes e acompanha cada set em tempo real, esse é um mercado muito interessante. Muitas vezes, basta que uma jogadora assuma a liderança para levar a equipe a virada, como no clássico Brasil x Japão na Liga das Nações em 2025."

Principais torneios de vôlei para apostar

O vôlei conta com competições de diferentes tamanhos ao longo do ciclo olímpico. Há as ligas nacionais e de seleções, disputadas anualmente, torneios mundiais bianuais e as Olimpíadas a cada quatro anos.

Para você conhecer quais as melhores oportunidades de apostas no vôlei, montamos uma tabela com as competições mais importantes:

Torneio Periodicidade Próxima edição Superliga Brasileira Anualmente Em andamento até 4 de maio Liga das Nações FIVB Anualmente 03/06 a 02/08 Copa do Mundo FIVB Bianual 20/08/2027 a 05/09/2027 Jogos Olímpicos (LA 2028) A cada 4 anos 10/09/2028 a 26/09/2028

Como funcionam as odds em apostas de vôlei

As odds são as probabilidades calculadas pelas casas de apostas para certos acontecimentos no vôlei, como uma equipe vencer, o placar ultrapassar X pontos e o desempenho dos times em cada set.

Elas são calculadas com base em fatores como:

Momento recente das equipes;

Histórico de confrontos diretos;

Qualidade do elenco;

Lesões de jogadores importantes;

Procura nos mercados de apostas;

Modelos estatísticos personalizados para cada plataforma.

Assim, o que você mais precisa entender é que quanto maior as odds, menor a chance real do evento acontecer. É por isso que as odds pré-jogo podem ser muito diferentes das oferecidas em tempo real, especialmente quando acontece uma zebra.

Passo a passo: como fazer apostas em vôlei

Para apostar em vôlei, basta ter cadastro em uma casa de apostas, escolher um jogo (competição), adicionar uma seleção no seu cupom e confirmar a criação do palpite.

O passo a passo exato pode até mudar, mas costuma seguir essa lógica. Portanto, confira o tutorial completo de como apostar em vôlei usando a Sportingbet como exemplo:

1 . Acesse a casa de apostas escolhida (ex: Sportingbet); 2 . Clique em Registre-se agora (ou equivalente); 3 . Faça seu primeiro depósito; 4 . Na área de esportes, escolha um jogo ou competição de vôlei; 5 . Clique nas odds de um mercado interessante; 6 . Insira o valor da aposta e confirme os potenciais ganhos; 7 . Crie uma aposta simples ou adicione novos mercados para múltiplas.

O processo todo é intuitivo e simples, especialmente se você já apostou em futebol ou algum outro esporte anteriormente. Você também pode usar o Criar Aposta para montar palpites com várias seleções de uma mesma partida ou, se preferir, fazer apostas múltiplas com diferentes jogos.

Dicas e estratégias para apostas em vôlei

As apostas em vôlei exigem que você conheça o esporte e a competição, analise criticamente as equipes envolvidas e acompanhe o que está acontecendo fora de quadra para aumentar as chances de acerto.

Confira nossas dicas a seguir:

Analise o histórico de confrontos diretos: confira qual equipe tem uma vantagem consistente em determinados confrontos;

confira qual equipe tem uma vantagem consistente em determinados confrontos; Analise o desempenho recente : as últimas vitórias e derrotas ajudam a identificar como será o desempenho de uma equipe em cada set;

: as últimas vitórias e derrotas ajudam a identificar como será o desempenho de uma equipe em cada set; Acompanhe notícias de lesões e escalações: a ausência de ponteiras e de levantadoras importantes impactará o rendimento da equipe;

a ausência de ponteiras e de levantadoras importantes impactará o rendimento da equipe; Aposte ao vivo com suporte de estatísticas atualizados: eficiência de ataque, bloqueios e erros revelam boas oportunidades;

eficiência de ataque, bloqueios e erros revelam boas oportunidades; Atenção ao mando de quadra: equipes que contam com o apoio do estádio costumam apresentar desempenho superior.

Outro ponto importante é que precisa tomar decisões equilibradas e fugir das apostas impulsivas. Nesse sentido, recomendamos que leia nosso guia de como fazer a gestão de banca nas apostas esportivas para aprender a criar o orçamento e separar unidades de apostas para cada palpite.

Vale a pena apostar em vôlei?

Sim, vale a pena apostar em vôlei. As casas de apostas oferecem mercados para cada jogo, como resultado da partida, totais e handicap, e a longo prazo, como vencedor da competição.

Há também promoções de odds aumentadas, múltiplas com bônus e apostas grátis para usar, seja na Superliga ou na VNL. Algumas casas oferecem até mesmo pagamento antecipado quando uma equipe abre 2 sets de vantagem.

Vantagens das apostas em vôlei Desvantagens ✅ Mercados ao longo de todo o ano ❌ Promoções de pagamento antecipado são raras ✅ Apostas a longo prazo ❌ Odds muito instáveis em tempo real ✅ Estatísticas e informações amplas disponíveis ✅ Streaming ao vivo nas competições nacionais

Com a criação do streaming de competições pela VBTV, esse esporte tem visto sua popularidade voltar a crescer em ligas nacionais e internacionais. Nomes como Egonu, Gabi e Vargas chamam cada vez mais a atenção entre os fãs.

Assim, ficou ainda mais fácil obter informações para manter seus palpites bem informados. Você pode conferir até mesmo nas próprias plataformas de apostas as estatísticas das equipes e criar suas estratégias.

Colocando essas dicas em prática, você conseguirá manter controle financeiro e apostar de forma mais estratégica ao longo da temporada. Fuja de casas de apostas que aceitam boleto ou criptomoedas e aposte somente nas plataformas confiáveis.

Perguntas frequentes sobre apostas em vôlei

Confira as dúvidas mais comuns sobre as apostas em vôlei no Brasil:

É legal apostar em vôlei no Brasil?

Sim, é legal apostar em vôlei no Brasil desde que você esteja fazendo isso em uma casa de apostas regulamentada, como KTO, bet365, Betsson, Vbet e Sportingbet.

Quais são os mercados mais comuns em apostas de vôlei?

Os mercados mais comuns para apostas em vôlei são Resultado da Partida, Totais de Sets, Totais de Pontos, Handicap e parciais de cada set, como time para marcar 15 pontos.

Posso apostar em vôlei de praia nas casas de apostas?

Sim, é possível apostar em vôlei de praia nas casas de apostas. Mas como são esportes diferentes, as partidas em dupla serão encontradas em uma categoria separada com quantidade de menores.

O que é handicap de sets no vôlei?

O handicap de sets é um mercado que adiciona sets a mais para o time azarão desde o primeiro lance da partida. Isso quer dizer que, se você apostou no favorito, ele deve ganhar por uma diferença maior do que o handicap aplicado para o green.

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