Quem é você na final da Superliga Feminina? Jogue e descubra

Pela sexta vez em sete anos, a final da Superliga Feminina será entre Minas e Praia Clube. Neste domingo (3), a partir das 10h (de Brasília), o Ginásio do Ibirapuera reunirá grandes jogadoras na disputa pelo título mais cobiçado da temporada de clubes do vôlei brasileiro. Neste jogo interativo, responda às perguntas baseado na sua personalidade para descobrir quem é você no clássico "Pão de Queijo"!

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Campanhas de Minas e Praia Clube na Superliga Feminina 25/26

Minas x Praia Clube na semifinal da Copa Brasil de Vôlei Feminino 2026 (Foto: Rafael de Paula/Usina de Ideias/CBV)

Com 18 vitórias e quatro derrotas, o Minas terminou a fase classificatória da Superliga em segundo lugar com 54 pontos, apenas um atrás do Sesc RJ Flamengo. Nas quartas de final, fez 3 sets a 0 sobre o Maringá no jogo 1, na Arena UniBH, e decretou a classificação para a semifinal ao vencer a equipe paranaense no tie-break, no Ginásio Chico Neto, pela segunda partida.

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Na semifinal, contra o Osasco, o Minas abriu a série em casa vencendo o primeiro set, mas sofreu a virada e perdeu por 3 sets a 1. Como visitante, aplicou 3 a 0 sobre o adversário paulista e empatou a série, levando a decisão para Belo Horizonte. No terceiro confronto, definido apenas no tie-break, o conjunto minastenista ficou com a vitória e a vaga para a final.

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Com 47 pontos, o Praia Clube avançou aos playoffs na quarta posição, tendo na campanha da primeira fase 16 vitórias e seis derrotas. Nas quartas, encarou o Sesi Bauru e venceu a partida de abertura da série por 3 sets a 0, no Ginásio UTC. Após sofrer o empate na Arena Paulo Skaf por 3 a 2, o aurinegro repetiu o placar do jogo 1 e passou de fase.

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Na semifinal, contra o Sesc RJ Flamengo, a equipe de Uberlândia ganhou a primeira partida por 3 sets a 0. No jogo 2, teve a chance de confirmar a vaga na final em pleno Maracanãzinho ao abrir 14 a 10 no tie-break, mas o Rubro-Negro virou para 16 a 14 e forçou o terceiro confronto. Em outro duelo de cinco sets no Rio de Janeiro, o Praia saiu vitorioso e avançou à decisão.

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Informações da final da Superliga Feminina 25/26

MINAS X PRAIA CLUBE - Final da Superliga Feminina 25/26

📅 Data e horário: Domingo, 3 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo, GE TV, SporTV 2 e VBTV (streaming)

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