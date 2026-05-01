Julia Kudiess faz alerta ao Minas para final da Superliga: 'fugir do bloqueio'

Principal bloqueadora da Superliga, a central Julia Kudiess acredita que a disputa na rede será chave na final entre Minas e Praia Clube, neste domingo (3). Do outro lado da quadra, estará a veterana Adenizia, uma das principais referências da posição.

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A jogadora do Minas citou Adenizia como uma de suas referências na posição, ao lado de nomes como Carolana e Thaisa. Enquanto Kudiess pontou 112 vezes no bloqueio, a central do Praia foi a vice-líder no fundamento, com 97 pontos.

— A Adenizia faz um diferencial, ela é uma jogadora absurda. Eu falo que tem que fugir do bloqueio dela, senão ela cresce e se torna aquela jogadora imparável - analisou.

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A final deste domingo marca a sexta edição de Superliga decidida no "clássico pão de queijo", com retrospecto favorável para o Minas, que levantou a taça em quatro ocasiões. Na temporada 2025/2026, o time de Belo Horizonte venceu os quatro duelos, válidos pela Superliga, Campeonato Mineiro e Copa Brasil, cedendo apenas um set. Apesar disso, Julia destacou o crescimento das adversárias durante os playoffs e preferiu deixar o histórico de lado.

— É um jogo difícil, por mais que a gente tenha tido resultados positivos contra elas nos últimos jogos, a gente não pode levar isso como parâmetro, porque a equipe delas tá muito forte pra esses jogos finais - projetou.

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Julia Kudiess, durante treinamento para a final da Superliga, no Ginásio do Ibirapuera (Foto:Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

Despedida com decisão

Julia Kudiess se despedirá do Minas após a final da Superliga, e se declarou apaixonada pelo clube que defende desde os 15 anos. A jogadora acredita ter deixado um legado na capital mineira e espera ver "muitas camisas azuis" no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

— Estar aqui (na final) deixa essa despedida muito mais tranquila. Pra mim pouco importa os títulos que eu conquistei, o que importa é ver que as menininhas lá do clube se inspiram em mim, eu acabei deixando a minha marca lá - finalizou.

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