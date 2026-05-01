Cruzeiro vence Minas de virada e vai reeditar final da Superliga contra Campinas

Pela 12ª vez, o Sada Cruzeiro está na final da Superliga Masculina. Na noite desta sexta-feira (1º), a equipe celeste bateu o Minas de virada por 3 sets a 1 no terceiro confronto da semifinal, fechando a série em 2 jogos a 1. A partida disputada no Ginásio do Riacho teve parciais de 20/25, 26/24, 25/23 e 25/20.

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O principal nome do clássico mineiro foi o central Otávio. O jogador da equipe celeste foi o maior pontuador do duelo com 19 pontos (13 de ataque, 3 de bloqueio e 3 de saque) e recebeu o Troféu VivaVôlei, de melhor em quadra. Pelo lado do Minas, o principal pontuador foi o oposto Samuel, com 15 acertos (14 de ataque e 1 de bloqueio).

Com o resultado, o Cruzeiro terá a oportunidade de defender o título da Superliga e conquistar o decacampeonato nacional contra o Campinas, mesmo adversário da final da temporada passada. A decisão está marcada para domingo, 10 de maio, às 10h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP).

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Como foi o jogo?

Sada Cruzeiro x Minas pelo jogo 3 da semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

1º SET

Com ambas as equipes apostando em saques forçados para desestabilizar a recepção adversária, o início do jogo foi marcado por erros no fundamento. Foram nove do Cruzeiro contra seis do Minas.

Quem deu ritmo ao set foram os levantadores. Matheus Brasília se apoiou nos centrais Lucão e Otávio para virar as bolas de meio, enquanto Gustavo Orlando armou as jogadas pelas extremidades, com os ponteiros Leo Lukas e Djalma Júnior e o oposto Samuel.

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As equipes permaneceram empatadas até a casa dos 14 pontos, quando o Minas abriu dois de vantagem nos erros de Willian, no saque, e Oppenkoski, no ataque. A equipe minastenista soube aproveitar melhor as bolas e aumentou a diferença com novas falhas do rival. Leo Lukas fechou a parcial com um ace: 25 a 20.

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2º SET

O Cruzeiro voltou à quadra com Douglas Souza no lugar de Rodriguinho, que teve uma indisposição intestinal ao longo da semana. O ponteiro campeão olímpico deu estabilidade à recepção celeste, com 75% de positividade no passe, e correspondeu quando foi acionado no ataque, virando seis bolas.

O Minas viu os mandantes abrirem três pontos de diferença no 8 a 5 e no 14 a 11, mas se recuperou com as entradas de Abouba e Javad na inversão de 5 e 1 e teve o primeiro set point. Após Lucão empatar no ataque, o levantador Gustavo saiu do banco de reservas para sacar, marcando um ace e defendendo a bola que gerou o contra-ataque finalizado por Willian: 26 a 24.

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3º SET

As equipes permaneceram trocando pontos até a marca dos 15 pontos, quando o Cruzeiro se aproveitou de erros na armação das jogadas pelo lado minastenista para criar três de vantagem. O Minas buscou o empate em três momentos, o último no 23 a 23, quando Samuel quebrou o passe adversário no saque e deixou Leo Lukas tranquilo para igualar a parcial.

Porém, no momento decisivo, valeu a versatilidade dos atletas do time da casa. Otávio e Oppenkoski inverteram os papéis e, com um ponto de ataque e outro de bloqueio, respectivamente, fecharam o set e colocaram a equipe cruzeirense à frente: 25 a 23

4º SET

Depois de um início de parcial equilibrado, o Minas abriu 7 a 4 através de uma passagem proveitosa de Djalma pelo saque. A vantagem aumentou no 12 a 8, quando o próprio ponteiro pontuou no ataque, seguido por outro acerto de Gustavo Orlando no fundamento.

Oppenkoski, protagonista pelo lado celeste no set, diminuiu a diferença com dois pontos de ataque. Em seguida, Rodriguinho e Lucão reforçaram o bloqueio para empatar.

Após uma nova troca de pontos, Otávio foi para o saque e desequilibrou a partida, com um ace e dois saques que desestabilizaram o passe minastenista, providenciando um ponto de contra-ataque de Oppenkoski e outro de bloqueio de Lucão. O Cruzeiro se manteve dominante até o fim para fechar o jogo e selar a classificação para a final: 25 a 20.

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