A final da Superliga feminina, neste domingo (3), colocará frente a frente Minas Tênis Clube e Praia Clube em mais um capítulo do clássico mineiro. Para a torcida minastenista, porém, a decisão carrega um sentimento especial: será também a despedida de Pri Daroit, uma das jogadoras mais marcantes da história recente do clube.

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Após 11 anos somando diferentes passagens pelo time, a ponteira deixará o Minas ao fim da temporada 2025/26. Aos 37 anos, Daroit encerra uma trajetória construída com títulos e identificação com a torcida.

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Onze anos de história no Minas

Priscila Daroit chegou ao Minas ainda jovem, em 2006. Depois de uma primeira passagem até 2010, retornou para defender o clube nas temporadas 2016/17 e 2017/18. Em 2020, voltou novamente e iniciou o período mais vitorioso da carreira com a camisa minastenista, permanecendo por seis temporadas consecutivas.

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Ao longo dessas idas e vindas, a gaúcha conquistou 13 títulos pelo time da Rua da Bahia, consolidando-se como uma das referências da equipe.

Além das conquistas coletivas, Pri também acumulou premiações individuais: foi eleita duas vezes melhor ponteira do Sul-Americano de Clubes e uma vez melhor sacadora da competição. Também recebeu o prêmio de melhor recepção no Mundial de Clubes de 2021/22 e melhor ponteira da Superliga 2020/21.

Questionada sobre a lembrança mais especial dessa trajetória, Daroit foi direta ao citar a primeira conquista nacional:

— Com certeza foi a primeira vez que eu fui campeã da Superliga, em 2020/21. Foi uma temporada muito especial para mim.

A trajetória azul e branca

Pri relembrou a transformação vivida dentro do Minas ao longo dos anos:

— Entre esses 11 anos que eu estou no Minas tiveram várias fazes da minha vida. Eu cheguei no Minas muito nova, com 18 anos, e hoje estou saindo do clube com 37 para 38. Eu fico muito feliz da minha evolução como atleta e como pessoa mesmo. Eu saio muito mais madura, muito mais realizada com o que eu construí. Entrei uma adolescente no clube e estou saindo uma mulher muito realizada.

Por que chegou a hora de sair?

Segundo a jogadora, a escolha de deixar o Minas veio de forma natural, fruto da maturidade adquirida ao longo da carreira:

— A gente sente quando alguns ciclos vão se encerrar. Você começa a se conhecer mais, a entender mais as coisas. Também tem que abrir espaço para outras pessoas virem e construírem uma história onde você já construiu a sua.

Relação especial com a torcida

A ponteira destacou que sempre buscou criar identidade com o clube e com os torcedores, algo que se fortaleceu nas últimas temporadas:

— Eu sempre quis criar uma identidade com o clube. E o mais engraçado foi que quando eu cheguei no Minas a primeira vez, em 2007, eu fiquei três anos seguidos no clube, depois eu saí. Era muito nova ainda, depois voltei, fiquei dois anos, saí, voltei, fiquei dois anos. Era um clube que eu sempre saía e voltava. Ou seja, desde sempre eu tinha um carinho pelo Minas e ele só foi aumentando.

Foto: Orlando Bento/MTC.

Legado para as próximas gerações

Na reta final da passagem, a ponteira também falou sobre o que espera deixar para as atletas mais jovens do clube

— Eu espero ter deixado algum tipo de legado no clube para as meninas mais novas se espelharem. Não é fácil jogar no Minas. É um clube acostumado a finais e títulos, existe cobrança. Espero que as meninas consigam permanecer muito tempo e construir uma história tão bonita quanto a minha.

Último capítulo ainda pode ser dourado

Emocionada após a classificação à final, Priscila admitiu o peso do momento e reforçou o desejo de encerrar a trajetória da melhor forma possível:

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— Sou muito grata por tudo que vivi aqui. Vou morrer de saudade. Nunca escondi o tanto que amo estar aqui. Quero muito fechar a minha passagem pelo Minas com chave de ouro.

O próximo destino da ponteira ainda é incerto, porém, neste domingo (03), Pri Daroit entra em quadra pela última vez vestindo a camisa minastenista. A grande final vai acontecer no Ginásio do Ibirapuera, ás 10h, contra o Dentil Praia Clube.

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