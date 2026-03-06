No tie-break, Fluminense bate Osasco fora de casa pela Superliga Feminina

Na noite desta sexta-feira (6), o Fluminense superou o Osasco por 3 sets a 2, de virada, pela 19ª rodada da Superliga Feminina, a oitava do returno. As parciais do confronto disputado no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP), terminaram em 25/22, 21/25, 17/25, 25/21 e 15/13.

Vencedora do Troféu VivaVôlei, a levantadora Amanda Sehn, do Fluminense, começou a partida como reserva, mas permaneceu em quadra a partir da terceira parcial e teve atuação decisiva para o resultado.

Já a oposta argentina Bianca Cugno, do Osasco, foi a maior pontuadora do duelo com 24 pontos (23 de ataque e 1 de bloqueio).

Com a vitória, o Tricolor das Laranjeiras permanece na sexta posição da tabela, agora com 29 pontos. O Osasco está em quarto lugar, com 40 pontos, um atrás do Praia Clube e dois à frente do Sesi Bauru.

Como foi o jogo?

Osasco x Fluminense pela Superliga Feminina 2025/2026 (Foto: Carolina Oliveira)

1º SET

A partida começou equilibrada e marcada por longos ralis. O volume de jogo apresentado pelo Fluminense, com a líbero Marcelle e a ponteira Amanda dando condições para a formação de contra-ataques, e a passagem da oposta Ariane pelo saque na reta final foram determinantes para a vitória tricolor na primeira parcial.

2º SET

No segundo set, após a entrada da ponteira Maira no lugar de Maiara Basso, o Osasco minimizou os erros e teve melhor aproveitamento nos ataques e nos bloqueios. As jogadas passaram, principalmente, pelas extremidades: Bianca Cugno e Caitie Baird fizeram oito e sete pontos, respectivamente.

3º SET

Dominante em quadra, o Osasco chegou a ter nove pontos de margem para o Fluminense em determinado momento. A distância no placar deu ainda mais tranquilidade para o time paulista conduzir as ações ofensivas com efetividade, enquanto o Flu sofreu com erros e não conseguiu esboçar reação.

4º SET

Em um set de reviravoltas, prevaleceu a atuação individual de Ariane. A oposta contribuiu com quatro de oito pontos seguidos do Fluminense no fim da parcial, que possibilitaram a virada da equipe carioca no placar de 21 a 17 para 21 a 25.

TIE-BREAK

No set desempate, as equipes estiveram em vantagem em momentos diferentes. As mudanças promovidas pelo técnico Marcos Miranda ao decorrer do jogo, como as entradas de Amanda Sehn e Carol Grossi, surtiram efeito e foram decisivas para que o Tricolor voltasse à frente do placar na parte final e confirmasse a vitória.

Próximos compromissos das equipes pela Superliga Feminina

O Fluminense volta à quadra na sexta-feira (13), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Praia Clube fora de casa. O Osasco enfrenta o Minas na quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), também fora de casa.

