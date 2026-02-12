Bruna exalta 'disciplina tática' do Sesi Bauru em vitória na Superliga

A noite desta quarta-feira (11) foi de glórias para o Sesi Bauru que, fora de casa, superou o Tijuca por 3 sets a 0 em partida válida pela sexta rodada do returno da Superliga Feminina. E quem saiu mais feliz ainda foi Bruna Moraes, eleita a melhor jogadora do confronto. Ao final do duelo, em entrevista ao Lance!, a oposta exaltou a atuação do Sesi Bauru e o estudo do adversário.

— O que foi determinante para a nossa vitória foi a obediência tática. A gente sabia que jogar aqui contra o Tijuca, com a torcida pressionando, seria difícil. Mas mantivemos a cabeça no lugar e mesmo nos momentos difíceis, atrás do placar, conseguimos virar.

Bruna enxerga uma melhora da equipe em relação ao primeiro turno, que, segundo ela, foi de "altos e baixos". Por outro lado, no returno, a equipe soma seis vitórias em sete jogos.

O Sesi Bauru esteve atrás em alguns momentos cruciais da partida contra o Tijuca, mas conseguiu se recuperar e sair vencedor. Com o resultado, a equipe paulista permanece na quinta posição da tabela da Superliga Feminina, com 35 pontos, e, portanto, firme na busca pela vaga nos playoffs.

Sesi Bauru vence Tijuca no returno da Superliga Feminina (Foto: Thiago Mendes)

Próximo compromisso do Sesi Bauru na Superliga

Em busca de manter a boa fase, o Sesi Bauru volta à quadra no dia 5 de março, quinta-feira, às 21h (de Brasília). O duelo é contra o Maringá.

