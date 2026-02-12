menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Bruna exalta 'disciplina tática' do Sesi Bauru em vitória na Superliga

Fora de casa, equipe venceu o Tijuca por 3 sets a 0

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 12/02/2026
06:20
Bruna, oposta do Sesi Bauru (Foto: Thiago Mendes)
imagem cameraSesi Bauru vence Tijuca no returno da Superliga Feminina (Foto: Thiago Mendes)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A noite desta quarta-feira (11) foi de glórias para o Sesi Bauru que, fora de casa, superou o Tijuca por 3 sets a 0 em partida válida pela sexta rodada do returno da Superliga Feminina. E quem saiu mais feliz ainda foi Bruna Moraes, eleita a melhor jogadora do confronto. Ao final do duelo, em entrevista ao Lance!, a oposta exaltou a atuação do Sesi Bauru e o estudo do adversário.

— O que foi determinante para a nossa vitória foi a obediência tática. A gente sabia que jogar aqui contra o Tijuca, com a torcida pressionando, seria difícil. Mas mantivemos a cabeça no lugar e mesmo nos momentos difíceis, atrás do placar, conseguimos virar.

Bruna enxerga uma melhora da equipe em relação ao primeiro turno, que, segundo ela, foi de "altos e baixos". Por outro lado, no returno, a equipe soma seis vitórias em sete jogos.

O Sesi Bauru esteve atrás em alguns momentos cruciais da partida contra o Tijuca, mas conseguiu se recuperar e sair vencedor. Com o resultado, a equipe paulista permanece na quinta posição da tabela da Superliga Feminina, com 35 pontos, e, portanto, firme na busca pela vaga nos playoffs.

Sesi Bauru vence Tijuca no returno da Superliga Feminina (Foto: Thiago Mendes)
Sesi Bauru vence Tijuca no returno da Superliga Feminina (Foto: Thiago Mendes)

Próximo compromisso do Sesi Bauru na Superliga

Em busca de manter a boa fase, o Sesi Bauru volta à quadra no dia 5 de março, quinta-feira, às 21h (de Brasília). O duelo é contra o Maringá.

Confira a tabela atualizada da Superliga Feminina

PosiçãoTimePontosJogosVitórias

Sesc RJ Flamengo

46

17

16

Minas

44

17

15

Osasco

39

18

13

Praia Clube

36

17

12

Sesi Bauru

35

18

12

Fluminense

24

17

10

Maringá

22

16

7

Mackenzie

20

17

7

Barueri

15

17

4

10º

Brasília

13

18

4

11º

Tijuca

11

17

3

12º

Sorocaba

4

17

0

