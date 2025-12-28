Braço pesado: Bryan Lucas lidera como maior pontuador e 'garçom' de aces da Superliga

A revelação do primeiro turno da Superliga Masculina 2025/26 já tem nome: Bryan Lucas. Aos 20 anos, o oposto do Guarulhos não apenas confirmou as expectativas como atropelou a concorrência, assumindo a liderança isolada em dois dos principais fundamentos do campeonato: saque e pontuação geral. O jovem mineiro deixou de ser uma promessa para se tornar a realidade mais vibrante do vôlei nacional.

Domínio no fundo de quadra e no ataque

No serviço, a disputa é ponto a ponto. Bryan lidera o ranking com 21 aces, seguido de perto por Daniel (Monte Carmelo), com 20, e por seu companheiro de equipe, o argentino Armoa Morel, que fecha o top 3 com 19 pontos diretos.

Contudo, é na eficácia ofensiva que o atleta realmente se distancia dos veteranos. Com 250 pontos marcados, Bryan sustenta uma vantagem confortável de 40 pontos sobre o segundo colocado, Davy (São José), que soma 210. Sabino, do Suzano, aparece em terceiro com 205 acertos.

Para além do volume, a precisão do atacante impressiona. Ele ocupa a sétima posição em eficiência no saque, registrando 33,9% de aproveitamento — índice calculado pela soma de aces e saques que quebram o passe adversário (o chamado "passe C").

Bryan Lucas, o destaque do Guarulhos na Superliga 2025/26 (Foto: Repordução/Instagram)

A ascensão: de Uberlândia para o protagonismo

Natural de Uberlândia (MG), a trajetória do jovem de 2,04m foi meteórica. Criado na base do Minas, Bryan buscou novos ares na temporada 2024/25 em um empréstimo ao Araguari, visando maior tempo de quadra. A aposta se provou certeira.

Ao chegar em Guarulhos para o ciclo 2025/26, ele não demorou a conquistar a vaga de titular absoluto. Hoje, o ponteiro é a principal válvula de escape e o porto seguro do experiente levantador Sandro. Com técnica refinada e braço pesado, Bryan Lucas não está apenas jogando a Superliga; ele está ditando o ritmo dela.