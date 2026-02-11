Em parciais apertadas, Sesi Bauru bate Tijuca na Superliga Feminina

Na noite desta quarta-feira (11), o Sesi Bauru, fora de casa, bateu o Tijuca por 3 sets a 0, em jogo válido pela 17ª rodada da Superliga Feminina, a sexta do returno. Apesar da vitória por sets diretos, a partida disputada no Ginásio do time carioca teve fim em parciais apertadas, no 27/29, 23/25 e 21/25.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Mackenzie se impõe fora de casa e vence Fluminense na Superliga Feminina

A equipe tijucana perdeu Ariele, terceira maior pontuadora da Superliga, ainda no início do primeiro set. A ponteira pisou no pé da adversária na descida do bloqueio e, sem condições de continuar, teve que ser substituída. Em seu lugar, entrou Gabi Gagliassi e, depois, Lorena.

Como foi o jogo?

1º SET

Os dois times entraram concentrados na partida, que começou em bom ritmo e com rallys disputados. A primeira equipe a abrir dois pontos foi o Sesi Bauru, no 4 a 2. No entanto, o Tijuca respondeu rapidamente com dois ataques para baixo de Paula Mohr e não deixou o adversário se distanciar. Logo em seguida, um susto: Ariele sofreu uma leve torção no tornozelo esquerdo e, sem condições de continuar, foi substituída por Gabi Gagliassi.

continua após a publicidade

Os momentos seguintes foram de domínio tijucano, e a equipe da casa chegou a ter 12 a 8 no placar. Porém, viu o Sesi Bauru chegar ao empate no 14º ponto. Um ataque rápido de Rebeca pelo meio e um erro de Bruna levaram o Tijuca a abrir dois novamente, no 18 a 16, mas o adversário logo igualou tudo novamente. Em uma reta final acirrada e de muita vontade de ambos os lados, quem se deu melhor foi o Sesi Bauru. Com ponto de bloqueio em cima de Paula, as visitantes levaram o primeiro set por 29 a 27.

2º SET

No início da segunda parcial, o Sesi Bauru, embalado, abriu três pontos de diferença, no 6 a 3. Em um 8 a 4 adverso, Matheus Bieler parou o jogo para tentar arrumar a casa. No entanto, em momento de falta de eficiência nas ações tijucanas, o adversário seguiu no domínio, apresentando um bom volume de jogo que o levou ao 10 a 5. A partir daí, o Sesi Bauru, com uma boa conexão entre Dani Lins e as centrais, descolou ainda mais no placar.

continua após a publicidade

Sob os gritos de "Vamo virar, TTC!", o Tijuca esboçou uma reação, empurrada por fortes ataques de Julia, que havia saído do banco. Assim, chegou a diminuir a diferença para apenas um, no 19 a 18. Porém, na reta final, erros não forçados de saque da equipe visitante permitiram ao Sesi Bauru chegar ao set point (24 a 22), salvo por bloqueio de Paula Mohr. Com ponto da central Mayany, o time visitante levou a segunda parcial por 25 a 23.

Tijuca x Sesi Bauru no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Thiago Mendes)

➡️ Mesmo no Rio, técnico do Mackenzie comemora 'em casa' vitória sobre o Fluminense pela Superliga

3º SET

Buscando a vitória por sets diretos, o Sesi Bauru impôs domínio no início do terceiro e faturou os quatro primeiros pontos. Porém, viu o aguerrido Tijuca evoluir, parar as ações do adversário, virar e abrir 10 a 5. Um desafio polêmico de toque na rede, contenstado pelo time paulista, rendeu o 13º ponto (13 a 7) ao clube carioca e um cartão amarelo para o técnico Henrique Modenesi por reclamação.

O Tijuca foi alcançado no 17ª ponto, após ataque de Talia. Nesse momento, o Sesi Bauru marcava melhor as jogadas do adversário, tanto no bloqueio quanto na defesa. Assim, a equipe abriu 23 a 19 e fechou o set em 25 a 21, vencendo a partida por 3 sets a 0.

Próximos compromissos das equipes na Superliga Feminina

O Sesi Bauru volta à quadra no dia 5 de março, quinta-feira, às 21h (de Brasília). O duelo é contra o Maringá. Já o Tijuca mede forças com o Sorocaba no dia 20 de fevereiro, sexta-feira, às 19h (de Brasília).

➡️ Confira horários e onde assistir à 17ª rodada da Superliga Feminina

+Aposte na vitória do seu time na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.