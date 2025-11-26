Na manhã desta quarta-feira (26), o Osasco anunciou, por meio de post nas redes sociais, o início da pré-venda de ingressos para o Mundial de Clubes de Vôlei, exclusivamente para sócio-torcedor. Segundo divulgado pelo clube, serão disponibilizados 250 ingressos por sessão de maneira antecipada até sexta-feira (28), às 9h, quando iniciam as vendas gerais pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

A compra dos ingressos acontece pela plataforma da ticketmaster, com ingressos chegando a R$ 120,00 para a fase classificatória. O valor da inteira para as semifinais é de R$ 300,00, enquanto para a decisão, os ingressos chegam aos R$ 400,00. Essas informações, porém, só estão disponíveis para os sócio-torcedores que receberam o link para venda antecipada. Na publicação oficial nas redes do Osasco, o clube apenas informa que os sócios adimplentes receberão orientações por e-mail, mas não detalha os valores dos tíquetes nem o passo a passo para compra.

Na programação do Mundial, os jogos da fase de classificação estão previstos para os dias 9, 10 e 11 de dezembro, em duas sessões por dia. A partir das semifinais, disputadas no dia 13, os jogos acontecem em sessão única. A disputa da final e definição de 3º e 4º colocado está prevista para o dia 14 de dezembro.

Ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (Foto: Divulgação)

Competição ainda é cercada de incertezas

A menos de 15 dias do início da competição, o Mundial de Clubes de vôlei feminino ainda gera muitas dúvidas nos torcedores, especialmente no que diz respeito à sua sede. O recém-reformado ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, confirmado pela FIVB como palco dos jogos no dia 13 de novembro, é alvo de questionamentos por sua capacidade de público reduzida: oficialmente, o local pode receber até 2500 torcedores.

A reportagem do Lance! apurou que uma reunião foi realizada na última semana com a organização da competição para definir os detalhes de infraestrutura para os jogos, mas até o momento, a Allegra Pacaembu, concessionária que administra o ginásio não divulgou informações oficiais sobre a quantidade de lugares disponíveis para os torcedores ou organização de setores para público e imprensa.

Vale destacar que, com dois times brasileiros, Osasco e Praia Clube, além do italiano Conegliano, time da principal estrela do vôlei brasileiro, Gabi Guimarães, os jogos do Mundial de Clubes teriam apelo para grandes públicos.

Veja os valores dos ingressos

Fase Classificatória - 11/12

Sessão 1 (manhã) - Inteira R$ 80,00 - Meia R$ 40,00

Zamalek Sporting Club x Orlando Valkyries - 10h

Conegliano x Praia Clube - 13h30

Sessão 2 (tarde) - Inteira R$ 120,00 - Meia R$ 60,00

Scandicci x Alianza Lima - 17h

Osasco x Zhetsyu VC - 20h30



Semifinais - Inteira R$ 300,00 - Meia R$ 150,00

Finais - Inteira R$ 400,00 - Meia R$ 200,00