FIVB anuncia tabela do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino; confira

Campeonato acontecerá em São Paulo, no mês de dezembro

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 21/11/2025
17:26
Tijuca e Osasco pela Superliga de vôlei feminino (Foto: Thiago Mendes / TTC)
imagem cameraOsasco será um dos representantes brasileiros no Mundial de Clubes (Foto: Thiago Mendes/ TTC)
Apesar da demora, a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou, nesta quinta-feira (20), as datas e horários dos jogos do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. O torneio acontecerá no Ginásio Pacaembu, em São Paulo, entre os dias 9 e 14 de dezembro. O Brasil terá dois representantes na competição, que também conta com grandes times do cenário internacional, como o Conegliano, de Gabi Guimarães.

O último time a ser confirmado no torneio foi o Orlando Valkyries, dos Estados Unidos, convidado após desistência da equipe japonesa VTV Binh Dien Long An. Ao todo, oito clubes brigam pelo troféu. Entre os representantes brasileiros, o Praia Clube conquistou a vaga após o título do Sul-Americano, e o Osasco recebeu o convite de anfitrião, já que a capital paulista não tem um time local.

Confira os grupos do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

GRUPO A

  • Osasco São Cristóvão Saúde (BRA)
  • Savino Del Bene Scandicci (ITA)
  • Club Alianza Lima (PER)
  • Zhetysu VC (KAZ)

GRUPO B

  1. Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (ITA)
  2. Dentil Praia Clube (BRA)
  3. Orlando Valkyries (EUA)
  4. Zamalek Sporting Club (EGY)

Datas e horários (de Brasília) dos jogos

9 de dezembro

  • 10h - Praia Clube x Zamalek
  • 13h30 - Conegliano x Orlando
  • 17h - Zhetysu x Scandicci
  • 20h30 - Osasco x Alianza Lima

10 de dezembro

  • 10h - Praia Clube x Orlando
  • 13h30 - Zhetysu x Alianza
  • 17h - Conegliano x Zamalek
  • 20h30 - Osasco x Scandicci

11 de dezembro

  • 10h - Zamelek x Orlando
  • 13h30 - Conegliano x Praia Clube
  • 17h - Scandicci x Alianza
  • 20h30 - Osasco x Zhetysu

13 de dezembro

  • 13h - Semifinal
  • 16h30 - Semifinal

14 de dezembro

  • 13h - disputa do terceiro lugar
  • 16h30 - final
Dentil Praia Clube é o atual campeão sul-americano (Foto: Mari Mendonça/DPC)
Dentil Praia Clube na final do Mineiro de Vôlei Feminino 2025 (Foto: Mari Mendonça/DPC)

