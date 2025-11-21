FIVB anuncia tabela do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino; confira
Campeonato acontecerá em São Paulo, no mês de dezembro
Apesar da demora, a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou, nesta quinta-feira (20), as datas e horários dos jogos do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. O torneio acontecerá no Ginásio Pacaembu, em São Paulo, entre os dias 9 e 14 de dezembro. O Brasil terá dois representantes na competição, que também conta com grandes times do cenário internacional, como o Conegliano, de Gabi Guimarães.
➡️ Às vésperas do Mundial de Clubes de Vôlei, sede é cercada de incertezas
➡️ Campeão do Mundial de Clubes de Vôlei receberá prêmio milionário
O último time a ser confirmado no torneio foi o Orlando Valkyries, dos Estados Unidos, convidado após desistência da equipe japonesa VTV Binh Dien Long An. Ao todo, oito clubes brigam pelo troféu. Entre os representantes brasileiros, o Praia Clube conquistou a vaga após o título do Sul-Americano, e o Osasco recebeu o convite de anfitrião, já que a capital paulista não tem um time local.
Confira os grupos do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino
GRUPO A
- Osasco São Cristóvão Saúde (BRA)
- Savino Del Bene Scandicci (ITA)
- Club Alianza Lima (PER)
- Zhetysu VC (KAZ)
GRUPO B
- Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (ITA)
- Dentil Praia Clube (BRA)
- Orlando Valkyries (EUA)
- Zamalek Sporting Club (EGY)
Datas e horários (de Brasília) dos jogos
9 de dezembro
- 10h - Praia Clube x Zamalek
- 13h30 - Conegliano x Orlando
- 17h - Zhetysu x Scandicci
- 20h30 - Osasco x Alianza Lima
10 de dezembro
- 10h - Praia Clube x Orlando
- 13h30 - Zhetysu x Alianza
- 17h - Conegliano x Zamalek
- 20h30 - Osasco x Scandicci
11 de dezembro
- 10h - Zamelek x Orlando
- 13h30 - Conegliano x Praia Clube
- 17h - Scandicci x Alianza
- 20h30 - Osasco x Zhetysu
13 de dezembro
- 13h - Semifinal
- 16h30 - Semifinal
14 de dezembro
- 13h - disputa do terceiro lugar
- 16h30 - final
