FIVB anuncia tabela do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino; confira

Apesar da demora, a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou, nesta quinta-feira (20), as datas e horários dos jogos do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. O torneio acontecerá no Ginásio Pacaembu, em São Paulo, entre os dias 9 e 14 de dezembro. O Brasil terá dois representantes na competição, que também conta com grandes times do cenário internacional, como o Conegliano, de Gabi Guimarães.

O último time a ser confirmado no torneio foi o Orlando Valkyries, dos Estados Unidos, convidado após desistência da equipe japonesa VTV Binh Dien Long An. Ao todo, oito clubes brigam pelo troféu. Entre os representantes brasileiros, o Praia Clube conquistou a vaga após o título do Sul-Americano, e o Osasco recebeu o convite de anfitrião, já que a capital paulista não tem um time local.

Confira os grupos do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

GRUPO A

Osasco São Cristóvão Saúde (BRA)

Savino Del Bene Scandicci (ITA)

Club Alianza Lima (PER)

Zhetysu VC (KAZ)

GRUPO B

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (ITA) Dentil Praia Clube (BRA) Orlando Valkyries (EUA) Zamalek Sporting Club (EGY)

Datas e horários (de Brasília) dos jogos

9 de dezembro

10h - Praia Clube x Zamalek

13h30 - Conegliano x Orlando

17h - Zhetysu x Scandicci

20h30 - Osasco x Alianza Lima

10 de dezembro

10h - Praia Clube x Orlando

13h30 - Zhetysu x Alianza

17h - Conegliano x Zamalek

20h30 - Osasco x Scandicci

11 de dezembro

10h - Zamelek x Orlando

13h30 - Conegliano x Praia Clube

17h - Scandicci x Alianza

20h30 - Osasco x Zhetysu

13 de dezembro

13h - Semifinal

16h30 - Semifinal

14 de dezembro

13h - disputa do terceiro lugar

16h30 - final