Com Fluminense na disputa, Superliga B tem início nesta quarta (26)

A edição 2025/26 da Superliga B masculina tem início nesta quarta-feira (26). São 14 times em busca do título e das duas vagas que garantem o acesso à elite do voleibol nacional. O jogo que dará o pontapé na competição será entre Norde e Chapecó, às 19h (de Brasília).

O Fluminense, representante carioca na competição, conquistou a vaga após chegar à final da Superliga C. O time foi derrotado pela Associação Pró-Vôlei, de Santa Catarina, por 3 sets a 0 (25/21, 25/13 e 25/20). Anteriormente, o Tricolor havia conquistado as etapas estadual e regional de forma invicta.

Confira as equipes participantes

América - RN

Apade - PA

Blumenau - SC

Chapecó - SC

Araguari - MG

Araucária - PR

Brasília

Elase - SC

Fluminense

Mogi - SP

Montes Claros - MG

Norde - CE

Pantanal - MS

Praia Grande - SP

Formato de disputa

A competição tem início com todos os 14 times se enfrentando em turno único. Após todos resultados, avançam às quartas de final as oito equipes melhores colocadas. Nessa fase, as partidas são disputadas em ida e volta. Em caso de empate, o vencedor é decidido em golden set.

Já as semifinais acontecem em formato "melhor de três jogos". Com os finalistas decididos, a grande final acontece em jogo único, com mando da equipe que tem a melhor campanha. Tanto o campeão quanto o vice garantem o acesso à primeira divisão da Superliga Masculina 26/27.

Atual campeão e novas equipes da Superliga B

O grande campeão da edição 24/25 da Superliga B foi o Monte Carmelo, ao vencer o JF Vôlei na final. Assim, os atletas subiram à elite da competição. Entre os times que jogam a Série B do torneio este ano, mas não disputaram ano passado, estão: Apan Blumenau, Chapecó, Fluminense, Pantanal, Elase e Mogi-SP. À exceção do primeiro, que caiu da Superliga A, todos outros passaram pela Série C. Chapecó e Fluminense foram os finalistas, enquanto os outros ficaram com vagas restantes.

