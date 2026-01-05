Após lesão, Ana Cristina inicia 2026 como destaque no vôlei turco

A ponteira da Seleção Brasileira de vôlei, Ana Cristina, começou 2026 com o pé direito. Apesar de ter iniciado o confronto no banco de reservas, a jogadora entrou ao longo da partida e foi peça importante na vitória do Fenerbahçe sobre o Aras Kargo por 3 sets a 0, anotando 10 pontos.

continua após a publicidade

O bom desempenho marca a retomada definitiva da atleta após um período desafiador. Em julho de 2025, durante a disputa da Liga das Nações (VNL), Ana Cristina sofreu uma lesão no joelho esquerdo em partida contra a França. Após cinco meses de recuperação intensiva, a ponteira voltou às quadras em dezembro passado, buscando recuperar seu espaço na elite do vôlei turco.

-Eu estou bem feliz de estar de volta. Estão sendo meses difíceis, mas eu finalmente estou aqui. Estou contente de estar aqui, junto com as meninas, o staff e a torcida. E eu também estou bem feliz com o jogo, o primeiro do ano - disse a brasileira em um vídeo publicado pelo Fenerbahçe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Ana Cristina pela Seleção Brasileira feminina de vôlei (Foto: Volleyballworld)

Estrela do vôlei turco exalta Ana Cristina

A capitã da equipe turca, Eda Erdem, lenda do voleibol europeu, reagiu em português ao vídeo preparado pelo clube para a ponteira brasileira: "Nós também estamos muito felizes".

Símbolo de fidelidade ao Fenerbahçe, onde atua desde 2008, a central soma conquistas também por sua seleção. No currículo, Erdem tem uma medalha de prata no Mundial de 2025, além de ter liderado a Turquia ao ouro (2023), à prata (2018) e ao bronze (2021) na Liga das Nações (VNL).

continua após a publicidade

Relembre a lesão de Ana Cristina

Ana Cristina sentiu o problema durante o segundo set da vitória brasileira sobre a França por 3 sets a 2, na etapa do Japão da Liga das Nações, em 10 de julho. A jogadora aterrissou de uma tentativa de bloqueio já sentindo dores. A atleta deixou a quadra carregada por membros da comissão técnica e assistiu ao restante da partida em uma cadeira de rodas, junto às jogadoras reservas.

Na época, a ponteira era a principal pontuadora da Seleção Brasileira na competição. Após exames, foi constatado que Ana Cristina havia sofrido uma lesão no menisco medial. Ainda em julho, a jogadora realizou uma cirurgia para corrigir o problema, com a previsão de retonar à ação em três ou quatro meses.