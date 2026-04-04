O auge da carreira de Alison Cerutti - o 'Mamute' do vôlei de praia - se deu com o ouro olímpico nos Jogos do Rio 2026, ao lado de Bruno Schmidt. Mas antes da consolidação da glória em casa, o brasileiros passaram por momentos curiosos, envolvendo, por exemplo, o caminho da Vila Olímpica até a Praia de Copacabana.

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Do local onde estavam hospedados, na Barra da Tijuca, até Copacabana, Alison e Bruno passavam cerca de uma hora e 10 minutos no ônibus. Como a final foi marcada para um horário tarde - 00h30 (de Brasília) - a rotina dos brasileiros teve que ser alterada pela comissão técnica. Eles dormiram e acordaram mais tarde e fizeram trabalhos com bola, a fim de "esticarem" o dia e não chegarem cansados, mas aquecidos, à decisão.

No caminho da Vila para Copacabana, o ônibus foi cheio de atletas, de diferentes países e modalidades, que queriam assistir à decisão do ouro. E a situação acabou ficando "constrangedora" para os brasileiros dentro do veículo.

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— Eu estava de fone de ouvido e todo mundo me olhando (hipnotizado). O mesmo acontecia com o Bruno e com a nossa comissão técnica — disse 'Mamute', em entrevista exclusiva ao Lance!.

Segundo Alison, os outros jogadores olhavam para eles como forma de admiração: "Caramba, eles estão indo para uma final olímpica". Mas, para o capixaba, a situação foi um verdadeiro jogo mental, no qual ele não podia se distrair com os olhares alheios, e, sim, permanecer focado na decisão que estava por vir.

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E a preparação deu certo. Na final, embaixo de muita chuva nas areias de Copacabana, Alison e Bruno subiram ao lugar mais alto do pódio após vencerem os italianos Nicolai e Lupo por 2 sets a 0 (21/19 e 21/17).

Alison Mamute e Bruno Schmidt, medalha de ouro no Rio 2016 (Foto: Divulgação FIVB)

A comemoração do ouro olímpico de Alison 'Mamute' e Bruno Schmidt

O feito grandioso dos brasileiros pedia uma comemoração à altura. E as expectativas foram atendidas. Sem Mamute saber, sua esposa, por meio de um patrocinador, enviou ingressos a seus familiares e amigos de Vitória (ES), e eles, de última hora, foram assistir à final.

Após a premiação e todos os compromissos derivados do ouro, como entrevistas, Alison e Bruno saíram de Copacabana às 3h30 (de Brasília) da manhã, com uma festa os esperando. A comemoração surpresa, organizada pela esposa de Mamute e a irmã dela, contou com cerca de 200 pessoas e durou até 8h.

Em tom bem-humorado, o ex-jogador conta que "das 200 pessoas, devia conhecer só 80". Na festa, a medalha olímpica foi bastante "tietada" pelos convidados, em uma comemoração digna de um título que ficou para a história.

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Confira a entrevista de 'Mamute' ao Lance!:

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