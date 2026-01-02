Máquina de aces! Na Superliga Feminina, Dani Lins brilha no saque

No vôlei, é senso comum que tudo começa com um bom saque, que pode quebrar o passe adversário ou até colocar a bola direto no chão. E, na Superliga Feminina 25/26, Dani Lins é quem mais tem levado a sério este mantra. Ao fim do primeiro turno, a levantadora do Sesi Bauru é a jogadora com mais aces até aqui, segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

continua após a publicidade

➡️ Superliga volta nesta terça (6)! Confira os jogos do início do segundo turno

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em onze jogos disputados, Dani Lins marcou 12 pontos diretos de saque, despontando na liderança deste fundamento. A atuação da levantadora, tanto na distribuição do jogo quanto nos aces, tem sido essencial para a campanha do Sesi Bauru na Superliga. O time é o sexto colocado da tabela, com 18 pontos, e, portanto, garantido na Copa Brasil.

Dani Lins em ação pelo Sesi Bauru (Foto: Reprodução Instagram)

Nas estatísticas de saque, atrás de Dani Lins, Luiza (Barueri), Karina (Sesc RJ Flamengo) e Bruna (Maringá) aparecem empatadas com 11 aces.

➡️ Com Flamengo líder e invicto, veja como está a briga pela Superliga Feminina

➡️ Eficiente, Luzia é sinônimo de 'bola de segurança' na Superliga Feminina

A trajetória da campeã olímpica Dani Lins

Dani Lins tem 40 anos e disputa a sua sexta temporada consecutiva pelo Sesi Bauru. Antes, teve passagens por clubes como Barueri e Osasco. A levantadora pediu dispensa da Seleção Brasileira em 2019, ano pré-olímpico. Antes disso, acumulou atuações decisivas e prêmios individuais e coletivos pela equipe, tendo o ouro em Londres 2012 como o mais importante.

continua após a publicidade

➡️ Equilíbrio e indefinições marcam o cenário da Superliga Masculina 25/26

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial