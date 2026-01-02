menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Máquina de aces! Na Superliga Feminina, Dani Lins brilha no saque

Levantadora lidera as estatísticas desse fundamento

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/01/2026
15:00
A capitã Dani Lins, durante disputa da Supercopa de Vôlei
imagem cameraA capitã Dani Lins, durante disputa da Supercopa de Vôlei (Foto: Divulgação/ CBV)
  • Matéria
  • Mais Notícias

No vôlei, é senso comum que tudo começa com um bom saque, que pode quebrar o passe adversário ou até colocar a bola direto no chão. E, na Superliga Feminina 25/26, Dani Lins é quem mais tem levado a sério este mantra. Ao fim do primeiro turno, a levantadora do Sesi Bauru é a jogadora com mais aces até aqui, segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Superliga volta nesta terça (6)! Confira os jogos do início do segundo turno

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em onze jogos disputados, Dani Lins marcou 12 pontos diretos de saque, despontando na liderança deste fundamento. A atuação da levantadora, tanto na distribuição do jogo quanto nos aces, tem sido essencial para a campanha do Sesi Bauru na Superliga. O time é o sexto colocado da tabela, com 18 pontos, e, portanto, garantido na Copa Brasil.

dani lins
Dani Lins em ação pelo Sesi Bauru (Foto: Reprodução Instagram)

Nas estatísticas de saque, atrás de Dani Lins, Luiza (Barueri), Karina (Sesc RJ Flamengo) e Bruna (Maringá) aparecem empatadas com 11 aces.

➡️ Com Flamengo líder e invicto, veja como está a briga pela Superliga Feminina

➡️ Eficiente, Luzia é sinônimo de 'bola de segurança' na Superliga Feminina

A trajetória da campeã olímpica Dani Lins

Dani Lins tem 40 anos e disputa a sua sexta temporada consecutiva pelo Sesi Bauru. Antes, teve passagens por clubes como Barueri e Osasco. A levantadora pediu dispensa da Seleção Brasileira em 2019, ano pré-olímpico. Antes disso, acumulou atuações decisivas e prêmios individuais e coletivos pela equipe, tendo o ouro em Londres 2012 como o mais importante.

continua após a publicidade

➡️ Equilíbrio e indefinições marcam o cenário da Superliga Masculina 25/26

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias