Máquina de aces! Na Superliga Feminina, Dani Lins brilha no saque
Levantadora lidera as estatísticas desse fundamento
No vôlei, é senso comum que tudo começa com um bom saque, que pode quebrar o passe adversário ou até colocar a bola direto no chão. E, na Superliga Feminina 25/26, Dani Lins é quem mais tem levado a sério este mantra. Ao fim do primeiro turno, a levantadora do Sesi Bauru é a jogadora com mais aces até aqui, segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).
Em onze jogos disputados, Dani Lins marcou 12 pontos diretos de saque, despontando na liderança deste fundamento. A atuação da levantadora, tanto na distribuição do jogo quanto nos aces, tem sido essencial para a campanha do Sesi Bauru na Superliga. O time é o sexto colocado da tabela, com 18 pontos, e, portanto, garantido na Copa Brasil.
Nas estatísticas de saque, atrás de Dani Lins, Luiza (Barueri), Karina (Sesc RJ Flamengo) e Bruna (Maringá) aparecem empatadas com 11 aces.
A trajetória da campeã olímpica Dani Lins
Dani Lins tem 40 anos e disputa a sua sexta temporada consecutiva pelo Sesi Bauru. Antes, teve passagens por clubes como Barueri e Osasco. A levantadora pediu dispensa da Seleção Brasileira em 2019, ano pré-olímpico. Antes disso, acumulou atuações decisivas e prêmios individuais e coletivos pela equipe, tendo o ouro em Londres 2012 como o mais importante.
