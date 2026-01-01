menu hamburguer
Vôlei

Com Flamengo líder e invicto, veja como está a briga pela Superliga Feminina

No segundo turno, equipes buscam garantir vaga nos playoffs

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 01/01/2026
15:54
Flamengo vence na estreia da Superliga 25/26 (Foto: Mariana Sá/ CRF)
Flamengo vence na estreia da Superliga 25/26 (Foto: Mariana Sá/ CRF)
Após o recesso de fim de ano, a Superliga Feminina volta nesta terça-feira (6), para a alegria do "vôlei fã". O primeiro turno terminou com o Sesc RJ Flamengo na liderança, sem perder nenhum jogo. Mesmo assim, a briga tanto pelo topo quanto pelo G-8 seguem acirradas, prometendo grandes emoções neste ano.

O Flamengo venceu todos os 11 jogos que disputou no turno da Superliga. Assim, soma 30 pontos e ocupa a primeira posição da tabela. No entanto, estes ótimos números não garantem a liderança isolada, já que logo atrás vem o Minas, a um ponto de distância. O time mineiro perdeu apenas um dos 11 confrontos, justamente contra o Rubro-Negro, no Maracanãzinho.

Se a batalha pelo topo está equilibrada, a briga pelo G-8 promete ainda mais emoções. No momento, o oitavo e último clube a garantir vaga nos playoffs é o Barueri, que tem 12 pontos. Porém, enxerga o Mackenzie na sua cola, com apenas um ponto a menos.

Sesc RJ Flamengo x Barueri na Superliga Feminina (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)
Sesc RJ Flamengo x Barueri na Superliga Feminina (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)

Na parte de baixo, os times que completam a tabela e precisam se recuperar neste segundo turno, a fim de avançarem à fase eliminatória da competição, são o Mackenzie, o Sorocaba e o Tijuca. Na Superliga, os dois últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão.

Veja a tabela completa da Superliga Feminina

PosiçãoTimePontos

Sesc RJ Flamengo

30

Minas

29

Praia

24

Osasco

22

Fluminense

19

Sesi Bauru

18

Maringá

15

Barueri

12

Brasília

11

10º

Mackenzie

9

11º

Tijuca

6

12º

Sorocaba

3

