Com Flamengo líder e invicto, veja como está a briga pela Superliga Feminina
No segundo turno, equipes buscam garantir vaga nos playoffs
Após o recesso de fim de ano, a Superliga Feminina volta nesta terça-feira (6), para a alegria do "vôlei fã". O primeiro turno terminou com o Sesc RJ Flamengo na liderança, sem perder nenhum jogo. Mesmo assim, a briga tanto pelo topo quanto pelo G-8 seguem acirradas, prometendo grandes emoções neste ano.
O Flamengo venceu todos os 11 jogos que disputou no turno da Superliga. Assim, soma 30 pontos e ocupa a primeira posição da tabela. No entanto, estes ótimos números não garantem a liderança isolada, já que logo atrás vem o Minas, a um ponto de distância. O time mineiro perdeu apenas um dos 11 confrontos, justamente contra o Rubro-Negro, no Maracanãzinho.
Se a batalha pelo topo está equilibrada, a briga pelo G-8 promete ainda mais emoções. No momento, o oitavo e último clube a garantir vaga nos playoffs é o Barueri, que tem 12 pontos. Porém, enxerga o Mackenzie na sua cola, com apenas um ponto a menos.
Na parte de baixo, os times que completam a tabela e precisam se recuperar neste segundo turno, a fim de avançarem à fase eliminatória da competição, são o Mackenzie, o Sorocaba e o Tijuca. Na Superliga, os dois últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão.
Veja a tabela completa da Superliga Feminina
|Posição
|Time
|Pontos
1º
Sesc RJ Flamengo
30
2º
Minas
29
3º
Praia
24
4º
Osasco
22
5º
Fluminense
19
6º
Sesi Bauru
18
7º
Maringá
15
8º
Barueri
12
9º
Brasília
11
10º
Mackenzie
9
11º
Tijuca
6
12º
Sorocaba
3
