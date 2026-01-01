Com Flamengo líder e invicto, veja como está a briga pela Superliga Feminina

Após o recesso de fim de ano, a Superliga Feminina volta nesta terça-feira (6), para a alegria do "vôlei fã". O primeiro turno terminou com o Sesc RJ Flamengo na liderança, sem perder nenhum jogo. Mesmo assim, a briga tanto pelo topo quanto pelo G-8 seguem acirradas, prometendo grandes emoções neste ano.

O Flamengo venceu todos os 11 jogos que disputou no turno da Superliga. Assim, soma 30 pontos e ocupa a primeira posição da tabela. No entanto, estes ótimos números não garantem a liderança isolada, já que logo atrás vem o Minas, a um ponto de distância. O time mineiro perdeu apenas um dos 11 confrontos, justamente contra o Rubro-Negro, no Maracanãzinho.

Se a batalha pelo topo está equilibrada, a briga pelo G-8 promete ainda mais emoções. No momento, o oitavo e último clube a garantir vaga nos playoffs é o Barueri, que tem 12 pontos. Porém, enxerga o Mackenzie na sua cola, com apenas um ponto a menos.

Na parte de baixo, os times que completam a tabela e precisam se recuperar neste segundo turno, a fim de avançarem à fase eliminatória da competição, são o Mackenzie, o Sorocaba e o Tijuca. Na Superliga, os dois últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão.

Veja a tabela completa da Superliga Feminina

Posição Time Pontos 1º Sesc RJ Flamengo 30 2º Minas 29 3º Praia 24 4º Osasco 22 5º Fluminense 19 6º Sesi Bauru 18 7º Maringá 15 8º Barueri 12 9º Brasília 11 10º Mackenzie 9 11º Tijuca 6 12º Sorocaba 3

