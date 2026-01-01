Equilíbrio e indefinições marcam o cenário da Superliga Masculina 25/26
Campinas terminou o primeiro turno no primeiro lugar, empatado em pontos com o vice-líder Cruzeiro
A Superliga Masculina de vôlei fez uma pausa para o fim de ano, mas, para animar o início de 2026 do "vôlei fã", volta logo no dia 9 de janeiro. Ao fim dos 11 jogos do primeiro turno, a tabela está marcada por equilíbrio no topo e um G-8 difícil de prever, com os times muito próximos entre si.
No momento, o Campinas, estrelado por nomes como Bruninho e Lucão, ocupa o topo da tabela da Superliga. O time soma 29 pontos conquistados após dez vitórias e apenas uma derrota. No entanto, os números não significam tranquilidade, já que, logo atrás, aparece o atual campeão Cruzeiro. A equipe mineira tem a mesma pontuação que a paulista, mas com duas derrotas.
Já a briga pela G-8, que garante vaga nos playoffs do campeonato, promete ainda mais emoção. O time que fecha essa zona é o Sesi Bauru, que tem 15 pontos. Porém, já vê em seu retrovisor o nono colocado Monte Carmelo, que tem apenas três pontos a menos. Dentro do próprio G-8, as equipes estão muito próximas entre sim, muitas vezes com apenas um ponto de diferença (veja na tabela abaixo!), demonstrando o equilíbrio e os cenários difíceis de serem previstos na Superliga.
Já na parte de baixo, Joinville, São José e JF Vôlei completam a tabela. Com apenas dois pontos em 11 jogos, o lanterna time de Juiz de Fora terá que fazer um segundo turno brilhante de recuperação para escapar do rebaixamento. Na Superliga, os dois últimos times caem para a segunda divisão.
Veja a tabela completa da Superliga Masculina
|Posição
|Time
|Pontos
1º
Campinas
29
2º
Cruzeiro
29
3º
Praia Clube
23
4º
Minas
19
5º
Goiás
18
6º
Suzano
17
7º
Guarulhos
16
8º
Sesi Bauru
15
9º
Monte Carmelo
12
10º
Joinville
10
11º
São José
8
12º
JF Vôlei
2
