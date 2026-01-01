menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Equilíbrio e indefinições marcam o cenário da Superliga Masculina 25/26

Campinas terminou o primeiro turno no primeiro lugar, empatado em pontos com o vice-líder Cruzeiro

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 01/01/2026
17:05
Campinas vence São José na Superliga (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)
imagem cameraCampinas vence São José (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Superliga Masculina de vôlei fez uma pausa para o fim de ano, mas, para animar o início de 2026 do "vôlei fã", volta logo no dia 9 de janeiro. Ao fim dos 11 jogos do primeiro turno, a tabela está marcada por equilíbrio no topo e um G-8 difícil de prever, com os times muito próximos entre si.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Com Flamengo líder e invicto, veja como está a briga pela Superliga Feminina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No momento, o Campinas, estrelado por nomes como Bruninho e Lucão, ocupa o topo da tabela da Superliga. O time soma 29 pontos conquistados após dez vitórias e apenas uma derrota. No entanto, os números não significam tranquilidade, já que, logo atrás, aparece o atual campeão Cruzeiro. A equipe mineira tem a mesma pontuação que a paulista, mas com duas derrotas.

Já a briga pela G-8, que garante vaga nos playoffs do campeonato, promete ainda mais emoção. O time que fecha essa zona é o Sesi Bauru, que tem 15 pontos. Porém, já vê em seu retrovisor o nono colocado Monte Carmelo, que tem apenas três pontos a menos. Dentro do próprio G-8, as equipes estão muito próximas entre sim, muitas vezes com apenas um ponto de diferença (veja na tabela abaixo!), demonstrando o equilíbrio e os cenários difíceis de serem previstos na Superliga.

continua após a publicidade
Eder Carbonera é um dos veteranos da Superliga
Eder Carbonera, do Sesi Bauru, é um dos veteranos da Superliga (Foto: Felipe Wiira/ Sesi Bauru)

Já na parte de baixo, Joinville, São José e JF Vôlei completam a tabela. Com apenas dois pontos em 11 jogos, o lanterna time de Juiz de Fora terá que fazer um segundo turno brilhante de recuperação para escapar do rebaixamento. Na Superliga, os dois últimos times caem para a segunda divisão.

➡️ Eficiente, Luzia é sinônimo de 'bola de segurança' na Superliga Feminina

Veja a tabela completa da Superliga Masculina

PosiçãoTimePontos

Campinas

29

Cruzeiro

29

Praia Clube

23

Minas

19

Goiás

18

Suzano

17

Guarulhos

16

Sesi Bauru

15

Monte Carmelo

12

10º

Joinville

10

11º

São José

8

12º

JF Vôlei

2

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias