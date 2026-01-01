Eficiente, Luzia é sinônimo de 'bola de segurança' na Superliga Feminina

No vôlei, a função de distribuir as bolas para as suas jogadoras é responsabilidade da levantadora. E, nessa dinâmica, a jogadora dessa posição sempre tem à manga uma "bola de segurança", que nada mais é que a (quase) certeza que a atacante acionada irá concretizar o ponto. Nesses critérios, a jogadora que mais se encaixa na Superliga Feminina 25/26 é Luzia, central do Barueri.

Luzia aparece como a 'bola de segurança' da levantadora Lyara por ter a maior eficiência de ataque na competição. A central fechou o primeiro turno com 40,1% de aproveitamento. Como jogo no meio, costuma não receber tantas bolas durante o jogo, mas seus números mostram que está sempre preparada.

A atuação da paranaense de 21 anos é peça-chave da campanha do Barueri até aqui. O time é o oitavo colocado da tabela, com 12 pontos, e, portanto, garantido na Copa Brasil.

Atrás de Luzia, nas estatísticas, vem a experiente central Adenízia, do Praia Clube. Ela tem 39% de eficiência. Já no terceiro lugar, com a mesma porcentagem de aproveitamento, aparece Julia Kudiess, eleita a quinta melhor jogadora do mundo em 2025, segundo ranking da Volleyball World.

A trajetória de Luzia

Luzia, de 1,99m e 21 anos, despontou como uma das maiores promessas do voleibol brasileiro. No Barueri, a central subiu da base ao profissional, na temporada 2022/23. Pela Seleção Brasileira, foi primeiramente convocada para integrar treinos. Mais para frente, na Liga das Nações de 2024, entrou em quadra, em vitória por 3 sets a 0 sobre a Coreia do Sul.

