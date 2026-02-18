Osasco atropela na estreia do Sul-Americano de vôlei

Esta quarta-feira (18) marcou o primeiro dia de disputas do Sul-Americano de clubes de vôlei feminino 2026 em Lima, no Peru. Na estreia, o Osasco, de forma tranquila, venceu o Olympic, da Bolívia, por 3 sets a 0. As parciais do confronto, válido pelo Grupo B, tiveram fim em 25/7, 25/12 e 25/12.

Maira Cipriano foi a maior pontuadora da partida. A ponteira contribuiu para a vitórias osasquense com 13 acertos. Destes, nove foram de ataque, um de bloqueio e três de saque.

A equipe volta à quadra nesta quinta-feira (19) pela segunda rodada da fase de grupos. O duelo é contra o chileno Boston College às 21h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Sesi Bauru, o outro representante brasileiro no Sul-Americano, faz sua estreia. A partida contra o Club de Alto Rendimento, do Equador, acontece às 16h45 (de Brasília)

Osasco no Mundial de Clubes 2025 (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Agenda da fase de grupos do Sul-Americano de vôlei

QUARTA-FEIRA (18/02)

Osasco (BRA) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B

Alianza Lima (PER) x Banco República (URU) - 19h - Grupo A

Regatas Lima (PER) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 21h30 - Grupo C

QUINTA-FEIRA (19/02)

Sesi Bauru (BRA) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 16h45 - Grupo C Alianza Lima (PER) x Universidad San Martín (PER) - 19h - Grupo A Osasco (BRA) x Boston College (CHI) - 21h30 - Grupo B

SEXTA-FEIRA (20/02)

Boston College (CHI) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B Sesi Bauru (BRA) x Regatas Lima (PER) - 19h - Grupo C Universidad San Martín (PER) x Banco República (URU) - Grupo A

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

Formato de disputa

Em cada chave, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.