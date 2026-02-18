Osasco atropela na estreia do Sul-Americano de vôlei
Equipe superou o boliviano Olympic por 3 sets a 0
Esta quarta-feira (18) marcou o primeiro dia de disputas do Sul-Americano de clubes de vôlei feminino 2026 em Lima, no Peru. Na estreia, o Osasco, de forma tranquila, venceu o Olympic, da Bolívia, por 3 sets a 0. As parciais do confronto, válido pelo Grupo B, tiveram fim em 25/7, 25/12 e 25/12.
Maira Cipriano foi a maior pontuadora da partida. A ponteira contribuiu para a vitórias osasquense com 13 acertos. Destes, nove foram de ataque, um de bloqueio e três de saque.
A equipe volta à quadra nesta quinta-feira (19) pela segunda rodada da fase de grupos. O duelo é contra o chileno Boston College às 21h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Sesi Bauru, o outro representante brasileiro no Sul-Americano, faz sua estreia. A partida contra o Club de Alto Rendimento, do Equador, acontece às 16h45 (de Brasília)
Agenda da fase de grupos do Sul-Americano de vôlei
QUARTA-FEIRA (18/02)
- Osasco (BRA) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B
- Alianza Lima (PER) x Banco República (URU) - 19h - Grupo A
- Regatas Lima (PER) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 21h30 - Grupo C
QUINTA-FEIRA (19/02)
- Sesi Bauru (BRA) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 16h45 - Grupo C
- Alianza Lima (PER) x Universidad San Martín (PER) - 19h - Grupo A
- Osasco (BRA) x Boston College (CHI) - 21h30 - Grupo B
SEXTA-FEIRA (20/02)
- Boston College (CHI) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B
- Sesi Bauru (BRA) x Regatas Lima (PER) - 19h - Grupo C
- Universidad San Martín (PER) x Banco República (URU) - Grupo A
*HORÁRIOS DE BRASÍLIA
Formato de disputa
Em cada chave, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.
