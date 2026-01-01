menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Superliga volta nesta terça (6)! Confira os jogos do início do segundo turno

Returno promete confrontos equilibrados e partidas decisivas

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 01/01/2026
17:49
Superliga de Vôlei (Foto: Minas Tênis Clube)
imagem cameraSuperliga de Vôlei (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A ansiedade do "vôlei fã" já tem data para terminar! Após a pausa de fim de ano, a Superliga Feminina 25/26 retorna nesta terça-feira (6), prometendo partidas acirradas e confrontos decisivos, tanto no segundo turno quanto nos playoffs. Já os jogos do naipe masculino voltam na sexta-feira seguinte (9). Confira abaixo as partidas que abrem o segundo turno:

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Com Flamengo líder e invicto, veja como está a briga pela Superliga Feminina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Superliga Feminina - 12ª rodada

Terça-feira (6/01)

  • Mackenzie (10º) x Minas (2º) - 18h30 (de Brasília)
  • Maringá (7º) x Fluminense (5º) - 20h
  • Brasília (9º) x Praia Clube (3º) - 21h

Quarta-feira (7/01)

  • Sorocaba (12º) x Sesi Bauru (6º) - 18h30
  • Barueri (8º) x Sesc RJ Flamengo (1º) - 21h

Quinta-feira (8/01)

  • Osasco (4º) x Tijuca (12º) - 21h
Tijuca Tênis Clube contra o Sesc Flamengo pela Superliga Feminina (Foto: Thiago Mendes / CBV)
Tijuca Tênis Clube contra o Sesc Flamengo pela Superliga Feminina (Foto: Thiago Mendes / CBV)

Superliga Masculina - 12ª rodada

Sexta-feira (9/01)

  • Joinville (10º) x Sesi Bauru (8º) - 18h30
  • JF Vôlei (12º) x Cruzeiro (2º) - 18h30
  • Monte Carmelo (9º) x Campinas (1º) - 20h
  • Minas (2º) x Guarulhos (7º) - 21h

Sábado (10/01)

  • Praia Clube (3º) x Goiás (5º) - 18h30
  • São José (11º) x Suzano (6º) - 21h

➡️ Equilíbrio e indefinições marcam o cenário da Superliga Masculina 25/26

Veja a tabela completa da Superliga Feminina

PosiçãoTimePontos

Sesc RJ Flamengo

30

Minas

29

Praia Clube

24

Osasco

22

Fluminense

19

Sesi Bauru

18

Maringá

15

Barueri

12

Brasília

11

10º

Mackenzie

9

11º

Tijuca

6

12º

Sorocaba

3

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Veja a tabela completa da Superliga Masculina

PosiçãoTimePontos

Campinas

29

Cruzeiro

29

Praia Clube

23

Minas

19

Goiás

18

Suzano

17

Guarulhos

16

Sesi Bauru

15

Monte Carmelo

12

10º

Joinville

10

11º

São José

8

12º

JF Vôlei

2

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias