Superliga volta nesta terça (6)! Confira os jogos do início do segundo turno

A ansiedade do "vôlei fã" já tem data para terminar! Após a pausa de fim de ano, a Superliga Feminina 25/26 retorna nesta terça-feira (6), prometendo partidas acirradas e confrontos decisivos, tanto no segundo turno quanto nos playoffs. Já os jogos do naipe masculino voltam na sexta-feira seguinte (9). Confira abaixo as partidas que abrem o segundo turno:

Superliga Feminina - 12ª rodada

Terça-feira (6/01)

Mackenzie (10º) x Minas (2º) - 18h30 (de Brasília)

Maringá (7º) x Fluminense (5º) - 20h

Brasília (9º) x Praia Clube (3º) - 21h

Quarta-feira (7/01)

Sorocaba (12º) x Sesi Bauru (6º) - 18h30

Barueri (8º) x Sesc RJ Flamengo (1º) - 21h

Quinta-feira (8/01)

Osasco (4º) x Tijuca (12º) - 21h

Tijuca Tênis Clube contra o Sesc Flamengo pela Superliga Feminina (Foto: Thiago Mendes / CBV)

Superliga Masculina - 12ª rodada

Sexta-feira (9/01)

Joinville (10º) x Sesi Bauru (8º) - 18h30

JF Vôlei (12º) x Cruzeiro (2º) - 18h30

Monte Carmelo (9º) x Campinas (1º) - 20h

Minas (2º) x Guarulhos (7º) - 21h

Sábado (10/01)

Praia Clube (3º) x Goiás (5º) - 18h30

São José (11º) x Suzano (6º) - 21h

Veja a tabela completa da Superliga Feminina

Posição Time Pontos 1º Sesc RJ Flamengo 30 2º Minas 29 3º Praia Clube 24 4º Osasco 22 5º Fluminense 19 6º Sesi Bauru 18 7º Maringá 15 8º Barueri 12 9º Brasília 11 10º Mackenzie 9 11º Tijuca 6 12º Sorocaba 3

