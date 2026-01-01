Superliga volta nesta terça (6)! Confira os jogos do início do segundo turno
Returno promete confrontos equilibrados e partidas decisivas
A ansiedade do "vôlei fã" já tem data para terminar! Após a pausa de fim de ano, a Superliga Feminina 25/26 retorna nesta terça-feira (6), prometendo partidas acirradas e confrontos decisivos, tanto no segundo turno quanto nos playoffs. Já os jogos do naipe masculino voltam na sexta-feira seguinte (9). Confira abaixo as partidas que abrem o segundo turno:
Superliga Feminina - 12ª rodada
Terça-feira (6/01)
- Mackenzie (10º) x Minas (2º) - 18h30 (de Brasília)
- Maringá (7º) x Fluminense (5º) - 20h
- Brasília (9º) x Praia Clube (3º) - 21h
Quarta-feira (7/01)
- Sorocaba (12º) x Sesi Bauru (6º) - 18h30
- Barueri (8º) x Sesc RJ Flamengo (1º) - 21h
Quinta-feira (8/01)
- Osasco (4º) x Tijuca (12º) - 21h
Superliga Masculina - 12ª rodada
Sexta-feira (9/01)
- Joinville (10º) x Sesi Bauru (8º) - 18h30
- JF Vôlei (12º) x Cruzeiro (2º) - 18h30
- Monte Carmelo (9º) x Campinas (1º) - 20h
- Minas (2º) x Guarulhos (7º) - 21h
Sábado (10/01)
- Praia Clube (3º) x Goiás (5º) - 18h30
- São José (11º) x Suzano (6º) - 21h
Veja a tabela completa da Superliga Feminina
|Posição
|Time
|Pontos
1º
Sesc RJ Flamengo
30
2º
Minas
29
3º
Praia Clube
24
4º
Osasco
22
5º
Fluminense
19
6º
Sesi Bauru
18
7º
Maringá
15
8º
Barueri
12
9º
Brasília
11
10º
Mackenzie
9
11º
Tijuca
6
12º
Sorocaba
3
Veja a tabela completa da Superliga Masculina
|Posição
|Time
|Pontos
1º
Campinas
29
2º
Cruzeiro
29
3º
Praia Clube
23
4º
Minas
19
5º
Goiás
18
6º
Suzano
17
7º
Guarulhos
16
8º
Sesi Bauru
15
9º
Monte Carmelo
12
10º
Joinville
10
11º
São José
8
12º
JF Vôlei
2
Tudo sobre
