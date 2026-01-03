Julia Kudiess é o 'paredão' da Superliga Feminina; veja números

Para quem joga vôlei, uma das grandes alegrias é parar o ataque logo em cima da rede com um bloqueio ofensivo, antes mesmo da bola chegar às suas companheiras na defesa. E, na Superliga Feminina 25/26, quem mais tem brilhado nesta ação é Julia Kudiess, do Minas. Ao fim do primeiro turno, é ela quem lidera a contagem de bloqueios.

A estatística oficial da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) é medida da seguinte forma: pontos de bloqueio em relação ao número de sets jogados. Nesse critério, Kudiess é a líder com a taxa de 1,19. A atuação da central é peça-chave da grande campanha do Minas até aqui. O time fechou o primeiro turno na vice-liderança da Superliga, com apenas uma derrota em onze jogos.

Julia Kudiess é líder de bloqueios na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Divulgação)

Logo atrás da brasiliense de 22 anos, aparece a central Luzia, do Barueri, com a relação de bloqueios de 0,98 por set. Já a terceira posição é ocupada por Mayany, também central, com 0,82. A atleta joga pelo Sesi Bauru.

Julia Kudiess foi eleita a 5ª melhor jogadora de vôlei do mundo

Julia Kudiess, central do Minas e da Seleção Brasileira, foi eleita a quinta melhor jogadora do mundo pela Volleyball World. A plataforma oficial da federação internacional divulgou o ranking dos 10 melhores atletas (masculino e feminino) desta temporada, e a jogadora do Minas foi a primeira brasileira a aparecer na lista.

Kudiess terminou como a maior bloqueadora da Liga das Nações (VNL) com 63 pontos no fundamento, 18 a mais que a polonesa Korneluk, segunda colocada no ranking. O desempenho foi fundamental para a conquista da medalha de prata do Brasil no torneio. Já no Mundial, foram 30 bloqueios, garantindo novamente o topo da estatística individual na competição em que as brasileiras conquistaram o bronze.

Brasil x Canadá, pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

