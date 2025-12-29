O ano do paredão brasileiro! Julia Kudiess tem 2025 em destaque no vôlei mundial

A central titular da Seleção Brasileira de vôlei feminino, Julia Kudiess, tornou-se sinônimo de eficiência. A jogadora terminou todas as competições da temporada, nacionais e internacionais, como líder em bloqueios, seu principal fundamento. No ataque, a camisa 8 também não deixou a desejar, mantendo a constância e consolidando-se como a 'bola de segurança' das levantadoras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Sua entrada definitiva no time titular de José Roberto Guimarães ocorreu por uma mistura de renovação necessária, após o ciclo de Tóquio-2020, e talento técnico. Julia se destaca por ser uma central 'moderna': veloz no deslocamento lateral e extremamente eficiente nas jogadas ofensivas.

Em dezembro, a central foi escolhida como quinta melhor jogadora do mundo pela Volleyball World, federação internacional.

➡️Seleção feminina de vôlei termina 2025 no topo do ranking mundial

Liga das Nações (VNL)

Embora tenha sido convocada pela primeira vez em 2022, foi após sua recuperação física que a central de 22 anos deslanchou na equipe nacional. Na VNL de 2025, Julia foi peça fundamental na conquista da medalha de prata do Brasil e encerrou o torneio como a melhor bloqueadora da competição, somando 63 pontos no fundamento e superando o recorde anterior da veterana Carolana.

continua após a publicidade

Julia Kudiess durante partida entre Brasil e Canadá, pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

Mundial

No Campeonato Mundial de Seleções, o domínio se repetiu. Já consolidada como titular e sob forte marcação das adversárias, Julia liderou novamente o ranking de bloqueios, com 30 pontos no fundamento. Além dessa eficiência, a central contribuiu com outros 75 pontos de ataque, sendo uma das válvulas de escape do sistema ofensivo brasileiro.

Superliga

Mantendo a regularidade no cenário nacional pelo Gerdau Minas, Julia encerrou o primeiro turno da Superliga Feminina como a principal bloqueadora da liga. Com 51 pontos no fundamento, lidera a estatística com folga sobre a segunda colocada, a central Luzia, do Paulistano, que possui 45 acertos.