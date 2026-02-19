Sesi Bauru vence com tranquilidade na estreia do Sul-Americano de vôlei

Esta quinta-feira (19) foi dia do Sesi Bauru fazer sua estreia no Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino em Lima, no Peru. Sem sustos, a equipe confirmou o favoritismo e venceu o equatoriano Club UVIV por 3 sets a 0, nas parciais 25/9, 25/7 e 25/8. A partida foi válida pelo Grupo C.

O técnico Henrique Modenesi começou o jogo com as titulares, mas, ao longo do duelo, rodou e equipe e colocou as reservas em quadra. Para confirmar a classificação à próxima fase e não dar chances a zebras, o Sesi Bauru enfrenta, nesta sexta-feira (20), o Regatas Lima, do Peru, às 19h (de Brasília).

Sesi Bauru vence na estreia do Sul-Americano de vôlei (Foto: Betto Dolorier/ FPV)

O outro representante brasileiro no Sul-Americano na competição é o Osasco. A equipe, pelo Grupo B, também estreou com vitória por 3 sets a 0, sobre o Olympic, da Bolívia.

Agenda da fase de grupos do Sul-Americano de vôlei

QUINTA-FEIRA (19/02)

Sesi Bauru (BRA) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 16h45 - Grupo C Alianza Lima (PER) x Universidad San Martín (PER) - 19h - Grupo A Osasco (BRA) x Boston College (CHI) - 21h30 - Grupo B

SEXTA-FEIRA (20/02)

Boston College (CHI) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B Sesi Bauru (BRA) x Regatas Lima (PER) - 19h - Grupo C Universidad San Martín (PER) x Banco República (URU) - Grupo A

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

Formato de disputa

Em cada chave, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.

