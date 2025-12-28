Julia Kudiess é eleita a 5ª melhor jogadora de vôlei do mundo

A central da Seleção Brasileira de vôlei feminino, Julia Kudiess, foi eleita a quinta melhor jogadora do mundo pela Volleyball World. A plataforma oficial da federação internacional está divulgando o ranking dos 10 melhores atletas (masculino e feminino) desta temporada, e a jogadora de 22 anos foi a primeira brasileira a aparecer na lista.

— O impacto de Julia vai além dos bloqueios. Movimentações intensas e ataques fulminantes fazem da central uma ameaça constante: eficiente, inteligente e destemida. Com apenas 22 anos, já conquistou o coração dos fãs, a confiança das companheiras de equipe e a admiração de técnicos e oponentes de todo o mundo — escreveu a FIVB em suas redes sociais.

Kudiess terminou como a maior bloqueadora da Liga das Nações (VNL) com 63 pontos no fundamento, 18 a mais que a polonesa Korneluk, segunda colocada no ranking. O desempenho foi fundamental para a conquista da medalha de prata do Brasil no torneio. Já no Mundial, foram 30 bloqueios, garantindo novamente o topo da estatística individual na competição em que as brasileiras conquistaram o bronze.

Julia Kudiess retornou à Seleção para Liga das Nações (Foto: Volleyball World)

Seleção feminina de vôlei termina 2025 no topo do ranking mundial

A Seleção Brasileira feminina de vôlei conquistou duas medalhas ao longo de 2025 e se consolidou como uma das principais potências do ranking da FIVB. Com 428 pontos, a equipe de José Roberto Guimarães terminou o ano na segunda colocação, atrás somente da Itália.

Vale ressaltar que o ranking da FIVB mede o desempenho de 222 seleções e contabiliza cada set de todas as partidas oficiais. A dificuldade do adversário também é considerada no cálculo: vencer a número 1 do mundo garante uma pontuação muito superior a superar a 100ª colocada.

