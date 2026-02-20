Federação analisa mudanças de regras no vôlei; entenda

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou uma nota oficial na última terça-feira (17) para se pronunciar sobre rumores de mudanças em regras básicas das competições. De acordo com a instituição, as modificações ainda estão em análise e podem ser testadas em breve.

O rumor ganhou força após um portal polonês publicar, em suas redes sociais, algumas mudanças que estariam sendo preparadas para a próxima edição da Liga das Nações (VNL). Entre as propostas citadas estão:

Formação da equipe receptora liberada para ajuste após o apito do saque. Até 8 substituições por set (atualmente são 6). Equipes com 14 atletas poderão atuar com apenas 1 líbero. Contato com a rede permitido em mais situações. Líbero com novas funções: levantar de qualquer área e até sacar. Bola no teto continua em jogo se permanecer no mesmo lado. Desafios com marcação em tempo real via tablet. Toque no bloqueio podendo ser revisado. Regras mais rígidas para comunicação dos técnicos com a arbitragem.

Confira a nota oficial publicada pela FIVB

A FIVB está ciente de que materiais preliminares sobre possíveis mudanças futuras nas regras têm circulado publicamente. Esses materiais refletem discussões internas e não representam decisões oficiais. Até o momento, nenhum teste oficial de regras está confirmado.

A Federação avalia continuamente o esporte e explora uma variedade de conceitos por meio de suas Comissões e Conselhos. Esse trabalho exploratório é essencial para salvaguardar a justiça, a integridade e o desenvolvimento a longo prazo do voleibol.

A FIVB permanece totalmente comprometida com um processo estruturado, transparente e consultivo com todas as partes interessadas relevantes para garantir que quaisquer testes futuros atendam aos melhores interesses do esporte e de seus atletas.

