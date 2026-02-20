Federação analisa mudanças de regras no vôlei; entenda
As mudanças também podem atingir o Mundial sub-17
A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou uma nota oficial na última terça-feira (17) para se pronunciar sobre rumores de mudanças em regras básicas das competições. De acordo com a instituição, as modificações ainda estão em análise e podem ser testadas em breve.
O rumor ganhou força após um portal polonês publicar, em suas redes sociais, algumas mudanças que estariam sendo preparadas para a próxima edição da Liga das Nações (VNL). Entre as propostas citadas estão:
- Formação da equipe receptora liberada para ajuste após o apito do saque.
- Até 8 substituições por set (atualmente são 6).
- Equipes com 14 atletas poderão atuar com apenas 1 líbero.
- Contato com a rede permitido em mais situações.
- Líbero com novas funções: levantar de qualquer área e até sacar.
- Bola no teto continua em jogo se permanecer no mesmo lado.
- Desafios com marcação em tempo real via tablet.
- Toque no bloqueio podendo ser revisado.
- Regras mais rígidas para comunicação dos técnicos com a arbitragem.
Confira a nota oficial publicada pela FIVB
A FIVB está ciente de que materiais preliminares sobre possíveis mudanças futuras nas regras têm circulado publicamente. Esses materiais refletem discussões internas e não representam decisões oficiais. Até o momento, nenhum teste oficial de regras está confirmado.
A Federação avalia continuamente o esporte e explora uma variedade de conceitos por meio de suas Comissões e Conselhos. Esse trabalho exploratório é essencial para salvaguardar a justiça, a integridade e o desenvolvimento a longo prazo do voleibol.
A FIVB permanece totalmente comprometida com um processo estruturado, transparente e consultivo com todas as partes interessadas relevantes para garantir que quaisquer testes futuros atendam aos melhores interesses do esporte e de seus atletas.
