Guilherme Schmitz: de uma temporada histórica no Fluminense ao vôlei peruano

Entre os times, o Brasil terá dois representantes no Sul-Americano de clubes de vôlei feminino 2026: Osasco e Sesi Bauru. No entanto, a beira da quadra também reserva um personagem importante para o voleibol do país. Ele é o brasiliense Guilherme Schmitz, que atualmente treina o Universidad San Martín, do Peru, e a Seleção Adulta da Colômbia. Antes de chegar ao voleibol peruano, o técnico fez uma temporada histórica no comando do Fluminense.

Guilherme foi o treinador principal do Tricolor entre 2020 e 2025. Na temporada 2024/25, levou o Fluminense a construir sua melhor campanha na fase de grupos história da Superliga. A equipe fechou os pontos corridos na quarta colocação, com 43 pontos somados após 15 vitórias e sete derrotas. Nos playoffs, acabou eliminada nas quartas de final, para o Sesi Bauru.

Mesmo após a campanha memorável, Guilherme aceitou o convite de comandar o peruano Universidad San Martín, time que estreia no Sul-Americano nesta quinta-feira (19), às 19h (de Brasília). Segundo ele, a decisão foi em comum acordo com a diretoria e por "querer se arriscar em um desafio diferente".

O chamado do San Martín veio em momento que o treinador estava à disposição da Seleção da Colômbia, e, agora, Guilherme acumula os dois compromissos. Porém, já está acostumado, tendo em vista que tem passagens também por categorias de base da Seleção Brasileira de forma simultânea ao trabalho no Fluminense.

— É muito interessante e fácil conduzir essas duas responsabilidades. Isso porque o calendário internacional de seleções não contrapõe o de clubes. Obviamente, o volume de trabalho aumenta e quase não tenho férias. Mas me cerco de profissionais e equipes que me ajudam, então fica tudo muito tranquilo.

Guilherme Schmitz no comando do time de vôlei do Fluminense (Foto: Maílson Santana/ Fluminense)

O cenário da Liga Peruana de Vôlei

No campeonato nacional, o San Martín ocupa a segunda posição. Na visão de Guilherme, a Liga Peruana está em evolução, mas ainda em um nível diferente do voleibol brasileiro.

— A Liga Peruana vem crescendo não só no nível técnico, mas também como produto. Mesmo assim, existe uma grande diferença na qualidade das jogadoras, da exposição e dos interesses de atletas de fora atuarem aqui.

O San Martín no Sul-Americano de vôlei

A equipe peruana estreia na competição continental em um duelo 100% peruano, em Lima (PER), contra o Alianza Lima. O jogo está marcado para 19h (de Brasília). A maior meta de Guilherme com o San Martín é conquistar a vaga no Mundial de Clubes. Para isso, terá que chegar à final do Sul-Americano.

