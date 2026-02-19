Osasco vence a segunda e avança à semifinal do Sul-Americano de vôlei

Na noite desta quinta-feira (19), o Osasco carimbou sua vaga na semifinal do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino 2026 em Lima, no Peru. A equipe paulista superou o Boston College, do Chile, por 3 sets a 0, nas parciais 25/8, 25/18 e 25/18. Assim, conquistou sua segunda vitória em dois jogos na competição, pelo Grupo B.

Bianca Cugno foi a maior pontuadora da partida. A oposta osasquense anotou 15 pontos, entre 10 de ataque e cinco de saque. Ao longo da partida, o técnico Luizomar de Moura rodou o elenco e colocou as jogadoras reservas em quadra.

Com a vitória, o Osasco chega a 6 pontos e avança à semifinal como líder do Grupo B. No Sul-Americano, os nove times foram divididos em três chaves. Destes, os três primeiros colocados e o melhor segundo garantem vaga na fase eliminatória. A equipe paulista aguarda a decisão do adversário da semi e busca chegar à final para cravar seu nome no Mundial de Clubes deste ano.

Osasco está na semifinal do Sul-Americano de Vôlei (Foto: Carolina Oliveira)

Na estreia, o time superou o Olympic, da Bolívia, por 3 sets a 0. As parciais do confronto tiveram fim em 25/7, 25/12 e 25/12.

Confira a agenda da fase de grupos do Sul-Americano

SEXTA-FEIRA (20/02)

Boston College (CHI) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B Sesi Bauru (BRA) x Regatas Lima (PER) - 19h - Grupo C Universidad San Martín (PER) x Banco República (URU) - Grupo A

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

