Vôlei

Minas vence Maringá e passa Flamengo na liderança da Superliga Feminina

Equipe está à frente do Rubro-Negro por um ponto

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 19/02/2026
22:37
Minas vence Mackenzie em partida da Superliga feminina (Foto: Divulgação / MTC)
imagem cameraMinas na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Divulgação/ MTC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Esta quinta-feira (19) reservou uma mudança na ponta da tabela da Superliga Feminina. No Ginásio Chico Neto, o Minas venceu o Maringá por 3 sets a 1, de virada, nas parciais 23/25, 25/21, 24/14 e 25/15. Com os três pontos, a equipe mineira ultrapassou o Sesc RJ Flamengo e assumiu a liderança da competição nacional. A partida foi válida pela 18º rodada, a sétima do returno.

Hilary Johnson foi eleita a melhor jogadora do confronto. A ponteira do Minas foi também a maior pontuadora, com 18 acertos. Destes, 15 foram de ataque e três de bloqueio.

Com a vitória, o Minas soma 47 pontos na Superliga e assume a ponta. O segundo colocado é o Sesc RJ Flamengo, que já jogou na rodada e tem um ponto a menos que o time mineiro. Já o Maringá ocupa a sexta posição, com 25 pontos, e busca cravar sua vaga nos playoffs da competição.

Minas enfrentou o Fluminense na Superliga feminina de vôlei (Foto: Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube)
Minas na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube)

Como foi o jogo?

Fazendo valer o fator casa, o Maringá imprimiu seu ritmo no primeiro set, mesmo que sem vida fácil. Assim, venceu por 25 a 23. No entanto, a partir da segunda parcial as rédeas do confronto mudaram de lado. O Minas se impôs, superou a tentativa de resistência do adversário e fechou em 25 a 21.

Nos sets seguintes, a equipe mineira seguiu dominante e venceu por 25/14 e 25/15, respectivamente. Com isso, o Minas garantiu os três pontos e, consequentemente, a liderança da Superliga.

Veja a tabela atualizada da Superliga Feminina

PosiçãoTimePontosJogosVitórias

Minas

47

18

16

Sesc RJ Flamengo

46

18

16

Osasco

39

18

13

Praia Clube

36

17

12

Sesi Bauru

35

18

12

Maringá

25

18

8

Fluminense

24

17

10

Mackenzie

20

17

7

Barueri

15

17

4

10º

Brasília

13

18

4

11º

Tijuca

11

17

3

12º

Sorocaba

4

17

0

circulo com pontos dentroTudo sobre

