Minas vence Maringá e passa Flamengo na liderança da Superliga Feminina
Equipe está à frente do Rubro-Negro por um ponto
Esta quinta-feira (19) reservou uma mudança na ponta da tabela da Superliga Feminina. No Ginásio Chico Neto, o Minas venceu o Maringá por 3 sets a 1, de virada, nas parciais 23/25, 25/21, 24/14 e 25/15. Com os três pontos, a equipe mineira ultrapassou o Sesc RJ Flamengo e assumiu a liderança da competição nacional. A partida foi válida pela 18º rodada, a sétima do returno.
Hilary Johnson foi eleita a melhor jogadora do confronto. A ponteira do Minas foi também a maior pontuadora, com 18 acertos. Destes, 15 foram de ataque e três de bloqueio.
Com a vitória, o Minas soma 47 pontos na Superliga e assume a ponta. O segundo colocado é o Sesc RJ Flamengo, que já jogou na rodada e tem um ponto a menos que o time mineiro. Já o Maringá ocupa a sexta posição, com 25 pontos, e busca cravar sua vaga nos playoffs da competição.
Como foi o jogo?
Fazendo valer o fator casa, o Maringá imprimiu seu ritmo no primeiro set, mesmo que sem vida fácil. Assim, venceu por 25 a 23. No entanto, a partir da segunda parcial as rédeas do confronto mudaram de lado. O Minas se impôs, superou a tentativa de resistência do adversário e fechou em 25 a 21.
Nos sets seguintes, a equipe mineira seguiu dominante e venceu por 25/14 e 25/15, respectivamente. Com isso, o Minas garantiu os três pontos e, consequentemente, a liderança da Superliga.
Veja a tabela atualizada da Superliga Feminina
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
1º
Minas
47
18
16
2º
Sesc RJ Flamengo
46
18
16
3º
Osasco
39
18
13
4º
Praia Clube
36
17
12
5º
Sesi Bauru
35
18
12
6º
Maringá
25
18
8
7º
Fluminense
24
17
10
8º
Mackenzie
20
17
7
9º
Barueri
15
17
4
10º
Brasília
13
18
4
11º
Tijuca
11
17
3
12º
Sorocaba
4
17
0
