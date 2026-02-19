Minas vence Maringá e passa Flamengo na liderança da Superliga Feminina

Esta quinta-feira (19) reservou uma mudança na ponta da tabela da Superliga Feminina. No Ginásio Chico Neto, o Minas venceu o Maringá por 3 sets a 1, de virada, nas parciais 23/25, 25/21, 24/14 e 25/15. Com os três pontos, a equipe mineira ultrapassou o Sesc RJ Flamengo e assumiu a liderança da competição nacional. A partida foi válida pela 18º rodada, a sétima do returno.

continua após a publicidade

➡️ Guilherme Schmitz: de uma temporada histórica no Fluminense ao vôlei peruano

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Hilary Johnson foi eleita a melhor jogadora do confronto. A ponteira do Minas foi também a maior pontuadora, com 18 acertos. Destes, 15 foram de ataque e três de bloqueio.

Com a vitória, o Minas soma 47 pontos na Superliga e assume a ponta. O segundo colocado é o Sesc RJ Flamengo, que já jogou na rodada e tem um ponto a menos que o time mineiro. Já o Maringá ocupa a sexta posição, com 25 pontos, e busca cravar sua vaga nos playoffs da competição.

continua após a publicidade

Minas na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube)

+Aposte na vitória do seu time na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Como foi o jogo?

Fazendo valer o fator casa, o Maringá imprimiu seu ritmo no primeiro set, mesmo que sem vida fácil. Assim, venceu por 25 a 23. No entanto, a partir da segunda parcial as rédeas do confronto mudaram de lado. O Minas se impôs, superou a tentativa de resistência do adversário e fechou em 25 a 21.

continua após a publicidade

Nos sets seguintes, a equipe mineira seguiu dominante e venceu por 25/14 e 25/15, respectivamente. Com isso, o Minas garantiu os três pontos e, consequentemente, a liderança da Superliga.

Veja a tabela atualizada da Superliga Feminina