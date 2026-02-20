Sesi Bauru garante vaga na semifinal do Sul-Americano de vôlei

Nesta sexta-feira (20), o Sesi Bauru cravou seu nome nas semifinais do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino, disputado em Lima, no Peru. A equipe bateu o peruano Alianza Lima por 3 sets a 0 (25/21, 25/19 e 25/20) e conquistou sua segunda vitória em dois jogos, no Grupo C.

continua após a publicidade

➡️ Osasco vence a segunda e avança à semifinal do Sul-Americano de vôlei

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Bruna Moraes foi a maior pontuadora da partida. A oposta do Sesi Bauru anotou 17 pontos. Destes, 14 foram de ataque e três de bloqueio.

Na estreia, o time paulista havia superado o Club UVIV, do Equador, por 3 sets a 0, nas parciais tranquilas de 25/9, 25/7 e 25/8. Assim, com 100% de aproveitamento e nenhum set perdido, o Sesi Bauru garante sua vaga nas semifinais. No Sul-Americano, os nove times foram divididos em três chaves. Destes, os três primeiros colocados e o melhor segundo garantem vaga na fase eliminatória.

Sesi Bauru vence Regatas Lima no Sul-Americano de vôlei (Foto: Betto Dolorier/ FPV)

➡️ Guilherme Schmitz: de uma temporada histórica no Fluminense ao vôlei peruano

Adversário do Sesi Bauru na semifinal do Sul-Americano de vôlei

Na semifinal, o Sesi Bauru terá pela frente o Alianza Lima. A partida acontece neste sábado (21), ainda sem horário definido - 19h ou 21h30 (de Brasília). O time peruano passou como primeiro colocado do Grupo B.

continua após a publicidade

O outro representante brasileiro no Sul-Americano é o Osasco. A equipe também já está garantida na semi, mas aguarda a definição do adversário - Universidad San Martín ou Club Banco República. Os times que avançarem à decisão já garantem vaga no Mundial de Clubes deste ano.

+Aposte na vitória do seu time no Sul-Americano

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.