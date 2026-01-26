Gabi Guimarães conquista primeiro título do ano e é eleita MVP

Este domingo (25) marcou mais um dia de glórias para Gabi Guimarães pelo Conegliano, clube italiano. A equipe conquistou o título da Copa da Itália, o primeiro do ano, ao vencer o rival Scandicci na final por 3 sets a 0 (31/29, 26/24 e 27/25). A ponteira, escolhida como a segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025, teve uma atuação brilhante e foi eleita MVP da competição, o seu 58º prêmio individual da carreira.

A decisão foi marcada por contornos disputados, com todas as parciais finalizadas por diferença mínima. Nesse cenário, Gabi foi decisiva ao anotar 22 pontos e demonstrar eficiência nos passes, nas defesas e nos bloqueios, que pararam a craque adversária Ekaterina Antopova. Na semifinal, contra o Novara, a capitã da Seleção Brasileira também faturou o prêmio de melhor da partida.

Este é a sétima vez consecutiva que o Conegliano se consagra campeão da Copa da Itália. Gabi atua pelo clube desde a temporada 2024/25 e, recentemente, teve o seu contrato renovado até a metade de 2029. Desde que chegou, a ponteira venceu quase todos os torneios que disputou (Supercopa Italiana, Copa Itália, Campeonato Italiano, Mundial de Clubes e Champions League), menos o Mundial de Clubes, quando ficou em segundo lugar.

Gabi Guimarães renova com o Conegliano até 2029

A equipe italiana anunciou na última quarta-feira (21) a renovação com Gabi até 2029. Em entrevista exclusiva ao Lance! durante o Mundial de Clubes, em dezembro de 2025, a camisa 10 afirmou que está no time dos seus sonhos — e parece que ela ainda não quer acordar.

— Meu time é a realização de um sonho. Era um sonho jogar com a De Gennaro, com a Zhu, com quem eu sempre quis jogar, mas não consegui no VakifBank, e com a Bella. Aqui, a gente conseguiu jogar juntas. Eu não sei o que mais posso pedir. Trouxe todo mundo! — afirmou Gabi.

