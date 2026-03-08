Cruzeiro x Campinas na final da Copa Brasil de vôlei: horário e onde assistir

Este domingo (8) reserva mais uma final entre Cruzeiro e Campinas, exatamente uma semana após as equipes terem se enfrentado na decisão do Sul-Americano, com vitória do time mineiro. Desta vez, a os clubes batalham pelo troféu da Copa Brasil, em Londrina, no Paraná, às 20h30 (de Brasília). O duelo tem transmissão do Sportv e da VBTV (streaming), e o Lance! acompanha em tempo real.

continua após a publicidade

➡️ Cruzeiro bate Praia Clube em sets diretos e avança à final da Copa Brasil de vôlei

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Cruzeiro é o maior vencedor da Copa Brasil, torneio mata-mata que reúne os oito melhores colocado do primeiro turno da Superliga, com nove títulos. Já o Campinas busca sua primeira conquista, após ter batido na trave em três oportunidades.

Campanha das equipes na Copa Brasil

Quartas de final

Cruzeiro 3 x 0 Guarulhos - 25/19, 29/27 e 25/19

x 0 Guarulhos - 25/19, 29/27 e 25/19 Campinas 3 x 1 Sesi Bauru - 21/25, 25/16, 28/26 e 27/25

Semifinal

Cruzeiro 3 x 0 Praia Clube - 28/26, 25/19 e 25/17

x 0 Praia Clube - 28/26, 25/19 e 25/17 Campinas 3 x 0 Goiás - 25/19, 25/21 e 25/18

➡️ Sólido, Campinas vence Goiás e vai à final da Copa Brasil de vôlei

Campinas vence Goiás e é finalista da Copa Brasil de vôlei masculino (Foto: Divulgação/ CBV)

Informações da final

Cruzeiro x Campinas - final Copa Brasil de vôlei masculino

🗓️ Data e horário: domingo, 8 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍Local: Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná

📺Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)

continua após a publicidade

➡️ Bruninho, Lucão e mais: os destaques das equipes da Copa Brasil de vôlei

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Copa Brasil de Vôlei masculino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável