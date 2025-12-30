Gabi Guimarães é eleita a 2ª melhor jogadora do mundo em 2025

A Volleyball World segue divulgando o top 10 das melhores jogadoras do mundo de 2025. E, nesta terça-feira (30), foi a vez de Gabi Guimarães ser anunciada na lista. A ponteira do Conegliano e capitã da Seleção Brasileira foi escolhida como a segunda melhor jogadora do mundo na temporada. Gabi se junta a outra representante do Brasil na listagem divulgada. A central Julia Kudiess aparece na quinta colocação.

Nesta temporada, Gabi protagonizou atuações brilhantes pelo Conegliano, da Itália. Foi, inclusive, eleita MVP das finais da Liga Italiana. Além deste título, também foi peça-chave da equipe na conquista da Champions League e da Copa da Itália. Na Supercopa da Itália e no Mundial de Clubes, o time ficou com o vice.

Pela Seleção, a ponteira e capitã liderou o elenco na campanha do bronze no Mundial e da prata na Liga das Nações. Em ambos os campeonatos, a jogadora foi escolhida para integrar o time ideal.

Gabi Guimarães foi eleita a melhor ponteira da VNL Feminina, com Myriam Sylla (Foto: Divulgação/Volleyball World)

No anúncio da colocação de Gabi, a atleta foi definida pela Volleyball World como: "Adorada pelos fãs, respeitada pelas adversárias e uma referência para todas as companheiras de equipe, Gabi personifica a ponteira moderna. Passe, defesa, ataque, liderança, a Srta. Tudo faz tudo. A filha do Deus do voleibol. ✨🏐"

