AO VIVO: Acompanhe Cruzeiro x Campinas na final da Copa Brasil de vôlei
Partida acontece às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Moringão, em Londrina (PR)
Este domingo (8) reserva mais uma final entre Cruzeiro e Campinas, exatamente uma semana após as equipes terem se enfrentado na decisão do Sul-Americano, com vitória do time paulista. Desta vez, a os clubes batalham pelo troféu da Copa Brasil, no Ginásio Moringão, em Londrina (PR), às 20h45 (de Brasília). O duelo tem transmissão do Sportv e da VBTV (streaming). Acompanhe o tempo real no Lance!
➡️ Uma semana após final histórica, Cruzeiro e Campinas se reencontram na decisão da Copa Brasil de vôlei
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O Cruzeiro vai em busca do seu nono título, despontando como a equipe com mais títulos nas 13 edições do torneio. Já o Campinas vai em busca de um feito inédito, após bater na trave em três oportunidades.
Acompanhe a partida
*EM ATUALIZAÇÃO
|Times
|Placar
|1º SET
Cruzeiro
0
15
Campinas
0
9
- Horacio Dileo gasta seu segundo tempo do set
- O rally do 11º ponto do Cruzeiro durou 24 segundos! Muita qualidade!
- O Cruzeiro é o primeiro a construir uma boa vantagem
- Alguns erros de saque no início do confronto diminuem o ritmo do confronto
- No primeiro lance da partida, Bruninho saca na rede
- Começa a decisão!
- Pré-jogo: Início da partida foi adiado para as 20h45 (de Brasília)
- Pré-jogo: Jogadores em aquecimento
Campanha das equipes na Copa Brasil
Quartas de final
- Cruzeiro 3 x 0 Guarulhos - 25/19, 29/27 e 25/19
- Campinas 3 x 1 Sesi Bauru - 21/25, 25/16, 28/26 e 27/25
Semifinal
- Cruzeiro 3 x 0 Praia Clube - 28/26, 25/19 e 25/17
- Campinas 3 x 0 Goiás - 25/19, 25/21 e 25/18
Informações da final
Cruzeiro x Campinas - final Copa Brasil de vôlei masculino
🗓️ Data e horário: domingo, 8 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍Local: Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná
📺Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)
