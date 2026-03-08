menu hamburguer
Vôlei

AO VIVO: Acompanhe Cruzeiro x Campinas na final da Copa Brasil de vôlei

Partida acontece às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Moringão, em Londrina (PR)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/03/2026
20:04
Atualizado há 0 minutos
Cruzeiro está na final da Copa Brasil de vôlei (Foto: Divulgação/ CBV)
Cruzeiro está na final da Copa Brasil de vôlei (Foto: Divulgação/ CBV)
Este domingo (8) reserva mais uma final entre Cruzeiro e Campinas, exatamente uma semana após as equipes terem se enfrentado na decisão do Sul-Americano, com vitória do time paulista. Desta vez, a os clubes batalham pelo troféu da Copa Brasil, no Ginásio Moringão, em Londrina (PR), às 20h45 (de Brasília). O duelo tem transmissão do Sportv e da VBTV (streaming). Acompanhe o tempo real no Lance!

➡️ Uma semana após final histórica, Cruzeiro e Campinas se reencontram na decisão da Copa Brasil de vôlei

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Cruzeiro vai em busca do seu nono título, despontando como a equipe com mais títulos nas 13 edições do torneio. Já o Campinas vai em busca de um feito inédito, após bater na trave em três oportunidades.

Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

TimesPlacar1º SET

Cruzeiro

0

15

Campinas

0

9

  • Horacio Dileo gasta seu segundo tempo do set
  • O rally do 11º ponto do Cruzeiro durou 24 segundos! Muita qualidade!
  • O Cruzeiro é o primeiro a construir uma boa vantagem
  • Alguns erros de saque no início do confronto diminuem o ritmo do confronto
  • No primeiro lance da partida, Bruninho saca na rede
  • Começa a decisão!
  • Pré-jogo: Início da partida foi adiado para as 20h45 (de Brasília)
  • Pré-jogo: Jogadores em aquecimento

Campanha das equipes na Copa Brasil

Quartas de final

  • Cruzeiro 3 x 0 Guarulhos - 25/19, 29/27 e 25/19
  • Campinas 3 x 1 Sesi Bauru - 21/25, 25/16, 28/26 e 27/25

Semifinal

  • Cruzeiro 3 x 0 Praia Clube - 28/26, 25/19 e 25/17
  • Campinas 3 x 0 Goiás - 25/19, 25/21 e 25/18

Campinas vence Goiás e é finalista da Copa Brasil de vôlei masculino (Foto: Divulgação/ CBV)
Campinas vence Goiás e é finalista da Copa Brasil de vôlei masculino (Foto: Divulgação/ CBV)

