AO VIVO: Acompanhe Cruzeiro x Campinas na final da Copa Brasil de vôlei

Este domingo (8) reserva mais uma final entre Cruzeiro e Campinas, exatamente uma semana após as equipes terem se enfrentado na decisão do Sul-Americano, com vitória do time paulista. Desta vez, a os clubes batalham pelo troféu da Copa Brasil, no Ginásio Moringão, em Londrina (PR), às 20h45 (de Brasília). O duelo tem transmissão do Sportv e da VBTV (streaming). Acompanhe o tempo real no Lance!

O Cruzeiro vai em busca do seu nono título, despontando como a equipe com mais títulos nas 13 edições do torneio. Já o Campinas vai em busca de um feito inédito, após bater na trave em três oportunidades.

Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

Times Placar 1º SET Cruzeiro 0 15 Campinas 0 9

Horacio Dileo gasta seu segundo tempo do set

O rally do 11º ponto do Cruzeiro durou 24 segundos! Muita qualidade!

O Cruzeiro é o primeiro a construir uma boa vantagem

Alguns erros de saque no início do confronto diminuem o ritmo do confronto

No primeiro lance da partida, Bruninho saca na rede

Começa a decisão!

Pré-jogo: Início da partida foi adiado para as 20h45 (de Brasília)

Pré-jogo: Jogadores em aquecimento

Campanha das equipes na Copa Brasil

Quartas de final

Cruzeiro 3 x 0 Guarulhos - 25/19, 29/27 e 25/19

x 0 Guarulhos - 25/19, 29/27 e 25/19 Campinas 3 x 1 Sesi Bauru - 21/25, 25/16, 28/26 e 27/25

Semifinal

Cruzeiro 3 x 0 Praia Clube - 28/26, 25/19 e 25/17

x 0 Praia Clube - 28/26, 25/19 e 25/17 Campinas 3 x 0 Goiás - 25/19, 25/21 e 25/18

Campinas vence Goiás e é finalista da Copa Brasil de vôlei masculino (Foto: Divulgação/ CBV)

Informações da final

Cruzeiro x Campinas - final Copa Brasil de vôlei masculino

🗓️ Data e horário: domingo, 8 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍Local: Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná

📺Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)

