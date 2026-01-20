Gabi Guimarães salva bola de forma épica com o pé em vitória do Conegliano, veja vídeo

A craque brasileira Gabi Guimarães voltou a provar por que é considerada uma das jogadoras mais completas do mundo. Durante a vitória do Conegliano sobre o Vallefoglia por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/19 e 25/23), a ponteira protagonizou um lance que rapidamente viralizou nas redes sociais: uma defesa cinematográfica utilizando o pé.

Gabi Guimarães pelo Conegliano durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)

No segundo set da partida, após um ataque potente do Vallefoglia que desviou no bloqueio e mudou de direção, a bola parecia perdida no fundo da quadra. Com um reflexo digno de uma jogadora de futebol, Gabi se esticou inteira e conseguiu dar um toque preciso com o pé direito, mantendo a bola viva para que o contra-ataque do Conegliano fosse concluído.

Além do lance plástico, o jogo em si foi um passeio do líder. O Conegliano não deu chances ao Vallefoglia, mantendo a invencibilidade e a liderança isolada do Campeonato Italiano. Com um saque agressivo e um volume de jogo defensivo muito superior, as "Panteras" fecharam o jogo em pouco mais de uma hora.

Gabi terminou a partida não apenas como um dos destaques defensivos, mas também contribuindo de forma decisiva na pontuação e na recepção, consolidando o Conegliano como o time a ser batido na Europa nesta temporada.

