Vôlei

Gabi Guimarães salva bola de forma épica com o pé em vitória do Conegliano, veja vídeo

Brasileira mostra reflexo de craque em vitória que mantém Conegliano no topo.

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 20/01/2026
23:55
Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução / Instagram)
imagem cameraGabi Guimarães - Conegliano (Foto: Reprodução / Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A craque brasileira Gabi Guimarães voltou a provar por que é considerada uma das jogadoras mais completas do mundo. Durante a vitória do Conegliano sobre o Vallefoglia por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/19 e 25/23), a ponteira protagonizou um lance que rapidamente viralizou nas redes sociais: uma defesa cinematográfica utilizando o pé.

Gabi Guimarães durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)
Gabi Guimarães pelo Conegliano durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)

No segundo set da partida, após um ataque potente do Vallefoglia que desviou no bloqueio e mudou de direção, a bola parecia perdida no fundo da quadra. Com um reflexo digno de uma jogadora de futebol, Gabi se esticou inteira e conseguiu dar um toque preciso com o pé direito, mantendo a bola viva para que o contra-ataque do Conegliano fosse concluído.

Além do lance plástico, o jogo em si foi um passeio do líder. O Conegliano não deu chances ao Vallefoglia, mantendo a invencibilidade e a liderança isolada do Campeonato Italiano. Com um saque agressivo e um volume de jogo defensivo muito superior, as "Panteras" fecharam o jogo em pouco mais de uma hora.

Gabi terminou a partida não apenas como um dos destaques defensivos, mas também contribuindo de forma decisiva na pontuação e na recepção, consolidando o Conegliano como o time a ser batido na Europa nesta temporada.

