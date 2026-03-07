Cruzeiro bate Praia Clube em sets diretos e avança à final da Copa Brasil de vôlei

Na noite deste sábado (7), em um duelo mineiro, o Cruzeiro venceu o Praia Clube por 3 sets a 0, garantindo sua vaga na decisão da Copa Brasil de vôlei. A partida disputada no Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná, teve fim nas parciais 28/26, 25/19 e 25/17.

Na decisão, o time terá pela frente o Campinas. Na semifinal, a equipe paulista passou pelo Goiás, sem sustos, por 3 sets a 0, nas parciais 25/19, 25/21 e 25/18. A final acontece às 20h30 (de Brasília) deste domingo (8).

Como foi o jogo válido pela semifinal da Copa Brasil?

1º set

Demonstrando o alto nível esperado para a partida, o confronto teve um início equilibrado, com direito a rallys que animaram o público. Pietro, em um ótimo bloqueio para cima de Oppenkoski, levou o Praia Clube a abrir 9 a 7, na maior vantagem construída no duelo até então.

O time levou o empate no 18º ponto, em ótima passagem de Lucão pelo saque. A entrada de Wallace na saída de rede também fez a diferença para a equipe cruzeirense, que se mostrou mais eficaz nos ataques. Após isso, o jogo ficou "lá e cá", sendo decidido nos detalhes. Nesse cenário, quem se deu melhor foi o Cruzeiro. O time fechou a primeira parcial em 28 a 26, após ace de Matheus Brasília.

2º set

Semelhante ao que ocorreu no primeiro set, a passagem de Lucão no saque castigou o passe do adversário. Assim, o Cruzeiro chegou a ter 5 a 0 no placar. No entanto, o Praia Clube não se intimidou e, cada vez mais, diminuiu a distância. Ameaçado, a equipe cruzeirense apostou em ataques inteligentes - principalmente do ponteiro Rodriguinho - e assegurou a liderança do placar. E o último ponto do set foi justamente de Lucão, no saque. O central assegurou a vitória parcial do Cruzeiro por 25 a 19.

Cruzeiro e Praia Clube se enfrentaram na semifinal da Copa Brasil de vôlei (Foto: Divulgação/ CBV)

3º set

A terceira parcial teve um início acirrado, mas o Cruzeiro demonstrou seu domínio no meio do set, quando abriu quatro pontos à frente. Após isso, a equipe ampliou ainda mais a vantagem, impedindo uma tentativa de reação do Praia Clube. O momento se manteve, e o Cruzeiro venceu o set por 25 a 17, garantindo a vitória por sets diretos e a vaga na final da Copa Brasil de vôlei.

